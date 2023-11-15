Кубаю не доверяют? : приморцы не верят синоптикам, а если верят, то с опаской

Posted Вчера, 09:31
Published Вчера, 09:31
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В своём telegram-канале редакция издания задала приморским читателям всего один вопрос, который звучал так:
16 и 17 ноября синоптики прогнозируют очень сильные дожди в восточной части Приморья. Доверяете ли вы прогнозу метеорологов?
На момент написания материала (15.11 — 19:20) ровно 50% респондентов выбрали отрицательные варианты ответов, лишь 16% строго положительный и 34% заявили, что вроде как доверяют, но с опасением.
Стоит отметить, что 8% опрошенных больше доверяют своим суставам, нежели специалистам метеорологических служб, имеющим образование в сфере погодопрогнозирования. О чём-то это да и говорит.
Ещё 22% сообщили, что не доверяют синоптикам из-за того, что прогнозы часто не сбываются. Здесь следует напомнить седьмое ноября 2023 года, когда Владивосток, согласно прогнозу главы «Примгидромета» Бориса Кубая, готовился к обильным снегопадам, а получил сильные ливни, потоп и отключения электричества в домах.
Доверять ли синоптикам в этот раз — дело сугубо интимное.