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Кубаю не доверяют? : приморцы не верят синоптикам, а если верят, то с опаской

Кубаю не доверяют? : приморцы не верят синоптикам, а если верят, то с опаской

15 ноября 2023, 09:31
На фоне объявления «Примгидрометом» штормового предупреждения редакция «Восток-Медиа» запустила опрос, чтобы узнать, как приморцы относятся к прогнозам метеорологов. И ответы, как говорится, убили.

В своём telegram-канале редакция издания задала приморским читателям всего один вопрос, который звучал так:

16 и 17 ноября синоптики прогнозируют очень сильные дожди в восточной части Приморья. Доверяете ли вы прогнозу метеорологов?

На момент написания материала (15.11 — 19:20) ровно 50% респондентов выбрали отрицательные варианты ответов, лишь 16% строго положительный и 34% заявили, что вроде как доверяют, но с опасением.

Стоит отметить, что 8% опрошенных больше доверяют своим суставам, нежели специалистам метеорологических служб, имеющим образование в сфере погодопрогнозирования. О чём-то это да и говорит.

Ещё 22% сообщили, что не доверяют синоптикам из-за того, что прогнозы часто не сбываются. Здесь следует напомнить седьмое ноября 2023 года, когда Владивосток, согласно прогнозу главы «Примгидромета» Бориса Кубая, готовился к обильным снегопадам, а получил сильные ливни, потоп и отключения электричества в домах.

Доверять ли синоптикам в этот раз — дело сугубо интимное.

#Приморье#Владивосток#Прогноз погоды#Опрос#Снегопад#Ливни#Синоптики#Борис Кубай
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