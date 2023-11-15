Кубаю не доверяют? : приморцы не верят синоптикам, а если верят, то с опаской

Ещё 22% сообщили, что не доверяют синоптикам из-за того, что прогнозы часто не сбываются. Здесь следует напомнить седьмое ноября 2023 года, когда Владивосток, согласно прогнозу главы «Примгидромета» Бориса Кубая, готовился к обильным снегопадам, а получил сильные ливни, потоп и отключения электричества в домах.