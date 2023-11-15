zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 08:30

Published 15 ноября, 08:30

Modified Вчера, 04:59

Updated Вчера, 04:59

Стоит ли ожидать повышения пенсии в 2024 году в Приморье?

Пенсии в 2024 году поднимут в Приморье — кому и на сколько?

15 ноября 2023, 08:30

Стоит ли ожидать повышения пенсии в 2024 году в Приморье?

В следующем году жители Приморского края могут ожидать повышения пенсий. В России планируется увеличение пенсионных выплат, пропорционально ожидаемой инфляции, которую прогнозирует Центральный банк страны. Эксперты прогнозируют, что рост цен составит около 7-7,5%.
Сюжет
Пенсии

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о повышении пенсий на пленарном заседании. В то же время, спикер Госдумы, Вячеслав Володин, отметил, что в проекте закона уже предусмотрены необходимые финансовые ресурсы. Сумма в размере 234 миллиарда рублей дополнительно выделена на увеличение пенсионных выплат.

Начиная с 1 января 2024 года пенсии будут повышены для двух категорий граждан.

Выплаты увеличатся на 7,5% для неработающих пенсионеров. Фиксированная пенсия для данной категории составит 8 134 рубля, в то время как без учета инфляции она была бы 7 915 рублей. Такую выплату получат пенсионеры по старости и инвалидности.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также сообщил, что средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.

Военные и сотрудники правоохранительных органов также получат увеличение пенсионных выплат. Рост выплат для этих категорий граждан начнется с 1 октября следующего года и составит 4,5%. Стоит отметить, что в текущем году пенсии уже были повышены для этих категорий пенсионеров на 10,5%.

Помимо этого, депутаты установили новую стоимость пенсионного коэффициента. Он составит 133 рубля и пять копеек, что на почти 10 рублей больше предыдущей стоимости.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Россия#Пенсии#2024 год
Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53