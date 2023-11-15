Пенсии в 2024 году поднимут в Приморье — кому и на сколько?

Posted 15 ноября, 08:30
Published 15 ноября, 08:30
Modified Вчера, 04:59
Updated Вчера, 04:59
Депутаты Госдумы одобрили законопроект о повышении пенсий на пленарном заседании. В то же время, спикер Госдумы, Вячеслав Володин, отметил, что в проекте закона уже предусмотрены необходимые финансовые ресурсы. Сумма в размере 234 миллиарда рублей дополнительно выделена на увеличение пенсионных выплат.
Начиная с 1 января 2024 года пенсии будут повышены для двух категорий граждан.
Выплаты увеличатся на 7,5% для неработающих пенсионеров. Фиксированная пенсия для данной категории составит 8 134 рубля, в то время как без учета инфляции она была бы 7 915 рублей. Такую выплату получат пенсионеры по старости и инвалидности.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также сообщил, что средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.
Военные и сотрудники правоохранительных органов также получат увеличение пенсионных выплат. Рост выплат для этих категорий граждан начнется с 1 октября следующего года и составит 4,5%. Стоит отметить, что в текущем году пенсии уже были повышены для этих категорий пенсионеров на 10,5%.
Помимо этого, депутаты установили новую стоимость пенсионного коэффициента. Он составит 133 рубля и пять копеек, что на почти 10 рублей больше предыдущей стоимости.