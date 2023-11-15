Пенсии в 2024 году поднимут в Приморье — кому и на сколько?

Военные и сотрудники правоохранительных органов также получат увеличение пенсионных выплат. Рост выплат для этих категорий граждан начнется с 1 октября следующего года и составит 4,5%. Стоит отметить, что в текущем году пенсии уже были повышены для этих категорий пенсионеров на 10,5%.