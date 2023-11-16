К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке

Напомним ещё раз, синоптики оснований для радужных надежд не дают: сегодня они обещают Владивостоку дождь, который затем перейдёт в дождь со снегом. Осадков выпадет примерно 15-25 мм. Утром на дорогах гололедица, местами гололед. Днём в пятницу — дождь со снегом, мокрый снег, а к вечеру — похолодание и метель.