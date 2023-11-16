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Posted Вчера, 02:27

Published Вчера, 02:27

Modified Вчера, 04:56

Updated Вчера, 04:56

Во Владивостоке в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности

К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке

16 ноября 2023, 02:27

Во Владивостоке в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности

Во Владивосток введён режим повышенной готовности. Все службы жизнеобеспечения теперь работают по усиленному графику.
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Погода

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и штормовым предупреждением, которое распространили синоптики. Как известно, нам обещают осадки, гололедицу и прочие неприятности.

Ориентировочно такой график работы будет действовать до 9 часов 19 ноября.

Что это означает практически?

Во-первых, Единая дежурная диспетчерская служба города уже организовала обмен информацией с дежурными диспетчерскими службами предприятий и организаций краевого центра. Также специалисты ЕДДС находятся на связи с полком ДПС — на тот случай, если потребуется срочно организовать работы по потенциальным ДТП, которые могут создать заторы.

Во-вторых, в управлении дорог Владивостока плотно работают с предприятиями и организациями, которые могут быть задействованы в устранении аварийных, чрезвычайных ситуаций. На связи и все, кто отвечает за очистку дорог и тротуаров города от снега и снежных накатов.

— Отметим, что на расчистку улиц уже готовы выйти 212 машин и техники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», — сказали в пресс-службе города.

В-третьих, если ситуация с погодой и обстановкой на дорогах во Владивостоке начнёт ухудшаться, в управлении гражданской защиты города будет развернут оперативный штаб.

Напомним ещё раз, синоптики оснований для радужных надежд не дают: сегодня они обещают Владивостоку дождь, который затем перейдёт в дождь со снегом. Осадков выпадет примерно 15-25 мм. Утром на дорогах гололедица, местами гололед. Днём в пятницу — дождь со снегом, мокрый снег, а к вечеру — похолодание и метель.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Снег#Наш Город
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