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В Приморском крае пассажирский автобус упал в кювет из-за гололёда

«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье

16 ноября 2023, 01:26

В Приморском крае пассажирский автобус упал в кювет из-за гололёда

Обледеневшая трасса на Тавричанку стала причиной ещё одной аварии — в кювет слетел пассажирский автобус.
Сюжет
ДТП

Как сообщают новые медиа, автобус № 112, направлявшийся в Тавричанку, оказался в кювете потому, что водитель решил развернуться (впереди образовалась пробка из-за аварии со школьным автобусом, также ставшим жертвой гололёда на этой трассе), но не смог удержать своего железного коня на скользком асфальте.

Очевидцы подчёркивают: автобусу и его водителю сильно повезло: транспортное средство просто съехало в кювет, чудом не перевернувшись.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Новости#ДТП#Автобус#Рейсовый автобус#Гололед#Гололедица#Гололёд
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