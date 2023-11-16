«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье

Как сообщают новые медиа, автобус № 112, направлявшийся в Тавричанку, оказался в кювете потому, что водитель решил развернуться (впереди образовалась пробка из-за аварии со школьным автобусом, также ставшим жертвой гололёда на этой трассе), но не смог удержать своего железного коня на скользком асфальте.