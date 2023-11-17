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Published Сегодня, 04:05

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Владивосток получил федеральный грант в 34 миллиона рублей

34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта

17 ноября 2023, 04:05
Фото: zr.media

Владивосток получил федеральный грант в 34 миллиона рублей

Реформа системы общественного транспорта в столице Дальнего Востока — один из важнейших пунктов программы работы команды главы города Константина Шестакова. Поиск и внедрение в жизнь успешных решений в этой области помогли Владивостоку получить федеральный грант на развитие города.

Команде Константина Шестакова в области реформирования общественного транспорта удалось многое: перевозчики начали на регулярной основе обновлять парк, появились новые удобные маршруты, была введена не просто система безналичной оплаты, но и транспортная карта, которая позволяет существенно сэкономить на стоимости проезда. А в нынешнем году появились и билеты длительного пользования, о которых давно мечтали те, кто много и часто ездит на общественном транспорте.

Отметим, что сегодня объем безналичных расчетов за проезд во Владивостоке увеличился на 62 процента. Владивостокцы и гости города оценили удобство, комфорт и выгоду такого способа оплаты.

Всё это в совокупности было отражено в заявке, которую администрация Владивостока отправила на федеральный конкурс «Лучшая муниципальная практика». Работа команды Константина Шестакова была оценена по достоинству — Владивосток победил и в качестве награды город получит грант в 34 млн рублей! Они пойдут на развитие столицы ДФО!

Между прочим, в борьбе за победу Владивосток обошёл и Хабаровск, и Казань, и многие другие города России.

Отметим, что реформа и модернизация общественного транспорта прописаны в качестве одного из ключевых моментов в мастер-плане Владивостока. И многое из того, что в нём обозначено, в скором времени начнёт воплощаться в жизнь. Так, в 2024 году на дороги Владивостока выйдут троллейбусы с автономным ходом. Запланировано и создание «лёгкого метро» — на базе существующих железнодорожных путей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что изменится во Владивостоке согласно поручениям президента страны.

#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Константин Шестаков#Автобусы
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