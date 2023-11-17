34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта

Команде Константина Шестакова в области реформирования общественного транспорта удалось многое: перевозчики начали на регулярной основе обновлять парк, появились новые удобные маршруты, была введена не просто система безналичной оплаты, но и транспортная карта, которая позволяет существенно сэкономить на стоимости проезда. А в нынешнем году появились и билеты длительного пользования, о которых давно мечтали те, кто много и часто ездит на общественном транспорте.