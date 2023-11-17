Электронные сервисы ДЭК помогают предпринимателям минимизировать расходы и экономить

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В настоящий момент 26 тысяч корпоративных клиентов ДЭК — потребителей электрической и тепловой энергии уже оценили достоинства и удобство работы через систему электронного документооборота (ЭДО). Взаимодействие с ДЭК посредством ЭДО призвано сократить издержки и ускорить бизнес-процессы.
Работа через ЭДО позволяет клиентам оперативно получать счета-фактуры, договоры, акты приема-передачи электроэнергии, сверки взаиморасчетов, письма, осуществлять контроль их движения. Каждый документ подписывается защищенной электронной подписью, что согласно законодательству равноценно бумажным носителям с печатью и подписью. Передача документов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства через оператора ООО «Компания „Тензор“ (Программа „СБИС ЭДО“) — одного из крупнейших холдингов на территории РФ, занимающегося информационными технологиями https://www.dvec.ru/organisations/edo/
Подробнее о подключении к системе можно узнать обратившись в ДЭК к специалистам по договорной работе в любой офис обслуживания корпоративных клиентов. Также информация доступна на сайте компании в разделе «Электронный документооборот».
Кроме того, для корпоративных клиентов реализована возможность зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте компании. Пользуются этим сервисом уже 16 тысяч потребителей-юридических лиц. Личный кабинет дает возможность передавать показания приборов учёта, формировать отчёт по переданным показаниям без необходимости подтверждения на бумажном носителе. Воспользовавшись сервисом, потребитель может получить информацию о договоре энергоснабжения, показаниях, приборе учёта, об ограничениях, узнать имя и должность обслуживающего специалиста ДЭК. Более подробно о возможностях Личного кабинета и регистрация в нем на сайте компании в разделе корпоративным клиентам https://www.dvec.ru/organisations/cabinet/.