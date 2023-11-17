Электронные сервисы ДЭК помогают предпринимателям минимизировать расходы и экономить

Кроме того, для корпоративных клиентов реализована возможность зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте компании. Пользуются этим сервисом уже 16 тысяч потребителей-юридических лиц. Личный кабинет дает возможность передавать показания приборов учёта, формировать отчёт по переданным показаниям без необходимости подтверждения на бумажном носителе. Воспользовавшись сервисом, потребитель может получить информацию о договоре энергоснабжения, показаниях, приборе учёта, об ограничениях, узнать имя и должность обслуживающего специалиста ДЭК. Более подробно о возможностях Личного кабинета и регистрация в нем на сайте компании в разделе корпоративным клиентам https://www.dvec.ru/organisations/cabinet/.