ООО СМО «Восточно-страховой альянс»: ранняя диагностика — залог успеха

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Диспансеризация — как раз и есть тот способ, который позволяет выявить заболевания на начальной стадии их развития.
ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Диспансеризация — это одна из форм обследования населения, включающая в себя врачебный осмотр с применением различных методов современной диагностики. Ее цель — выявить заболевания, которые могут послужить причиной раннего наступления инвалидности или даже преждевременной смертности.
Для населения диспансеризация — бесплатная процедура, ее оплата осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Что входит в диспансеризацию и по каким правилам она проводится должен знать каждый человек, особенно если у него есть проблемы со здоровьем.
КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Всеобщая диспансеризация в Российской Федерации введена с 2013 года. Принятие программы было обусловлено ежегодным возрастанием уровня смертности от хронических заболеваний. Для населения диспансеризация проводится бесплатно. Пройти обследование могут граждане возрастом от 18 до 90.
В 2023 году диспансеризацию могут пройти жители Приморья, родившиеся в следующие годы: 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984. После 40лет, то есть с 1983 года рождения, застрахованные могут проходить диспансеризацию ежегодно.
Граждане, не попадающие в данные года рождения, могут пройти профилактический осмотр.
ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Чтобы пройти диспансеризацию жителям Приморья нужно прийти в поликлинику по месту жительства, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь.
Маршрутная карта и медицинский опросный лист оформляется в регистратуре, либо кабинете медицинской профилактики. Программа обследования подбирается в индивидуальном порядке с учетом половой принадлежности и возрастной категории каждого пациента. (Узнать о перечне услуг на сайте СМО)
Проходя диспансеризацию, вам необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт гражданина РФ.
Работающим гражданам, по согласованию с работодателем, предоставляется день или два дня для прохождения диспансеризации (ст.185.1 ТК РФ)
КАКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Диспансеризация всегда проводится в два этапа
Первоначально проводится устный опрос и заполнение анкеты пациента с внесением следующих данных:
1-й этап: врач, ознакомившись с анкетой пациента, определяет группу риска и выписывает направление на анализы и обследования, которые ему необходимо пройти.
Характер медицинских процедур, входящих в программу планового обследования будет различаться у пациентов разных возрастных групп. Необходимо пройти:
Женщины:
Мужчины
2-й этап обследования проходят пациенты, у которых были обнаружены патологии и заболевания в процессе первого этапа диспансеризации.
В этом случае пациенту выдаётся направление на более тщательное обследование у специалистов по профилю выявленных патологий, которое состоит из более сложных диагностических процедур. Для каждого человека они индивидуальны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Изучив все результаты обследований, врач определяет какой группе здоровья соответствует конкретный пациент:
В том случае, когда более глубокого обследования не требуется, пациенту выдадут паспорт здоровья, где будут зафиксированы результаты всех анализов и обследований, а также рекомендации по профилактике возможных заболеваний.
МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Так как диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия, гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом или от отдельных видов медицинских вмешательств и части исследований, входящих в ее объем. При этом он должен дать письменный отказ по форме и в порядке, утвержденным Федеральным законодательством.
Саму процедуру можно назвать добровольным мероприятием, однако медики советуют не игнорировать данное государством право и проходить комплексный медицинский осмотр. Данные, полученные во время обследования, позволят специалистам оценить состояние граждан страны, а также определить степень опасности развития тех или иных заболеваний в будущем. Диспансеризация по годам может дать бесценную информацию о состоянии пациента на фоне лечения теми или иными препаратами.
Помните, что раннее выявление заболеваний позволяет пациенту оперативно обратиться за помощью, что значительно повышает шанс на выздоровление.
Своевременное обращение к врачу может спасти жизни и сохранить Ваше здоровье!