Где и когда во Владивостоке завершится марафон ГТО?

Posted Вчера, 03:32
Published Вчера, 03:32
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, чтобы стать участником марафона ГТО, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и пройди минимум два испытания своей ступени. Это даст возможность выиграть подарок от партнеров проекта. Продлится марафон до 27 декабря.
Для участия в розыгрыше необходимо: зарегистрироваться на сайте ГТО, прикрепить свою фотографию; получить УИН (уникальный идентификационный номер); полученный УИН и контактные данные (ФИО, номер телефона) требуется прислать на почту [email protected].
Среди зарегистрировавшихся в 2023 году будет проведено четыре розыгрыша сувениров: 20 ноября, 30 ноября, 11 декабря, 20 декабря.
При отсутствии противопоказаний для занятия физической культурой и спортом необходимо приступить к выполнению нормативов.
Кстати, для участников марафона уже созданы дополнительные пункты сдачи нормативов ГТО: «Геометрия фитнеса „Строитель“ (пр-т 100-летия Владивостока, 32в); спортивная школа „Бастион“ (ул. Никифорова, 43); спортивная школа г. Владивостока по гимнастике (ул. Пограничная, 12б); спортивная школа „Русич“ (ул. Русская, 74а); спортивная школа „Старт“ (ул. Зои Космодемьянской, 15). Они работают по вторника и четвергам с 17 часов до 20.
А для те, кто живёт в Снеговой Пади и Трудовом, могут сдать ГТО 9 декабря с 10 до 17 часов в школе № 79 (ул. Лермонтова, 91г) и в то же время в школе № 82 (ул. Адм. Горшкова, 26).
Среди всех приступивших к сдаче нормативов ГТО в 2023 году будет проведено три розыгрыша: 30 ноября, 11 декабря, 20 декабря.
В рамках третьего этапа, накануне Нового года, состоится розыгрыш крупных подарков среди всех приступивших к сдаче нормативов ГТО в 2023 году.
Розыгрыш состоится 24 декабря на «Русской лыжне» на острове Русский.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке появилась новая спортивная площадка.