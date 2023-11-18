Где и когда во Владивостоке завершится марафон ГТО?

А для те, кто живёт в Снеговой Пади и Трудовом, могут сдать ГТО 9 декабря с 10 до 17 часов в школе № 79 (ул. Лермонтова, 91г) и в то же время в школе № 82 (ул. Адм. Горшкова, 26).