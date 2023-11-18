zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 03:32

Published Вчера, 03:32

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Победителей марафона ГТО во Владивостоке наградят на «Русской лыжне»

Где и когда во Владивостоке завершится марафон ГТО?

18 ноября 2023, 03:32

Победителей марафона ГТО во Владивостоке наградят на «Русской лыжне»

Марафон ГТО продолжается во Владивостоке. Желающие не просто приобщиться к здоровому образу жизни, испытать себя (а слабо нормы сдать?) и к тому же получить за это подарки, могут успеть присоединиться к нему.
Сюжет
Спорт

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, чтобы стать участником марафона ГТО, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и пройди минимум два испытания своей ступени. Это даст возможность выиграть подарок от партнеров проекта. Продлится марафон до 27 декабря.

Для участия в розыгрыше необходимо: зарегистрироваться на сайте ГТО, прикрепить свою фотографию; получить УИН (уникальный идентификационный номер); полученный УИН и контактные данные (ФИО, номер телефона) требуется прислать на почту [email protected].

Среди зарегистрировавшихся в 2023 году будет проведено четыре розыгрыша сувениров: 20 ноября, 30 ноября, 11 декабря, 20 декабря.

При отсутствии противопоказаний для занятия физической культурой и спортом необходимо приступить к выполнению нормативов.

Кстати, для участников марафона уже созданы дополнительные пункты сдачи нормативов ГТО: «Геометрия фитнеса „Строитель“ (пр-т 100-летия Владивостока, 32в); спортивная школа „Бастион“ (ул. Никифорова, 43); спортивная школа г. Владивостока по гимнастике (ул. Пограничная, 12б); спортивная школа „Русич“ (ул. Русская, 74а); спортивная школа „Старт“ (ул. Зои Космодемьянской, 15). Они работают по вторника и четвергам с 17 часов до 20.

А для те, кто живёт в Снеговой Пади и Трудовом, могут сдать ГТО 9 декабря с 10 до 17 часов в школе № 79 (ул. Лермонтова, 91г) и в то же время в школе № 82 (ул. Адм. Горшкова, 26).

Среди всех приступивших к сдаче нормативов ГТО в 2023 году будет проведено три розыгрыша: 30 ноября, 11 декабря, 20 декабря.

В рамках третьего этапа, накануне Нового года, состоится розыгрыш крупных подарков среди всех приступивших к сдаче нормативов ГТО в 2023 году.

Розыгрыш состоится 24 декабря на «Русской лыжне» на острове Русский.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке появилась новая спортивная площадка.

#Общество#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Наш Город
Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53