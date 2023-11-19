Дороги на острове Русский продолжают асфальтировать

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:35
Компания-подрядчик закончила асфальтировать 900-метройвый участок дороги на острове Русский — там уложена уже два слоя асфальта. Всего же в этом году на острове вместо пыльных грунтовок появится 2,3 км асфальта.
«В планах в этом году привести в нормативное состояние два участка — от Ворошиловской батареи до Экипажного и от Экипажного до остановки „Кэт“. На первом участке компания-подрядчик завершает формирование кюветной части, устройство основания дороги и ведёт монтаж водопропускных труб», — рассказал Юрий Трунов, заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока.
Еще один участок, протяженностью 800 метров тоже уже подготовлен к асфальтированию. После того, как новый асфальт будет уложен, на дороге появится леерное ограждение, разметка, дорожные знаки, а в посёлке Кэт установят новый остановочный павильон. Кроме того, на участках дорог вблизи социальных объектов будут сделаны «лежачие полицеские», чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Такое решение принял глава Владивостока Константин Шестаков по просьбе местных жителей, которые обратились к главе города с такой просьбой во время одного из его выездов на островную территорию. Соответствующую задачу мэр поставил специалистам управления дорог.
Напомним, что дороги острова Русский ремонтируют в несколько этапов. В этом году будет заасфальтировано 1,4 км на подъезде к посёлку Экипажный, ещё 900 метров новой дороги сделают от Экипажного в сторону посёлка Кэт. В прошлом году заасфальтировали участок в 2,7 км от Ворошиловской батареи по направлению к Экипажному, а годом ранее сделали первый участок — от Университетского проспекта к Ворошиловской батарее. Асфальтирование дорог на острове стало возможным благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева.