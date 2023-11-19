Дороги на острове Русский продолжают асфальтировать

Еще один участок, протяженностью 800 метров тоже уже подготовлен к асфальтированию. После того, как новый асфальт будет уложен, на дороге появится леерное ограждение, разметка, дорожные знаки, а в посёлке Кэт установят новый остановочный павильон. Кроме того, на участках дорог вблизи социальных объектов будут сделаны «лежачие полицеские», чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Такое решение принял глава Владивостока Константин Шестаков по просьбе местных жителей, которые обратились к главе города с такой просьбой во время одного из его выездов на островную территорию. Соответствующую задачу мэр поставил специалистам управления дорог.