Ключи от квартир получили дети-сироты во Владивостоке

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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9 ноября на церемонии вручения счастливых обладателей квартир в дальневосточной столице приветствовали глава Владивостока Константин Шестаков, исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев и депутат городской думы Людмила Таран.
«Хочу вам пожелать, чтобы ваш новый дом стал тем местом, где вы будете по-настоящему счастливы», — обратился к новоселам Константин Шестаков.
Сами счастливые обладатели нового собственного жилья рассказали, что с нетерпением ждали этого момента, и отметили, что квартиры находятся в районах с развитой социальной инфраструктурой, в них сделан ремонт.
«В квартире есть все необходимое для жизни. Мне понравился район и ремонт. Планирую заселиться в ближайшее время», — поделился Илья Шереметьев.
«Я рада получению квартиры. Она очень классная и светлая, а еще там есть хороший балкон, который меня впечатлил», — рассказала Юлия Хайдукова.
Ранее администрация Владивостока предоставила семь квартир детям-сиротам, а до конца года будет передано еще шесть квартир в краевом центре.
«Очень здорово видеть счастливые лица обладателей квартир, — говорит Людмила Таран. — Благодарю администрацию Владивостока за проделанную работу. В следующем году количество квартир, предоставленных по программе, будет значительно увеличено».
Отметим, что сейчас также продолжается строительство четырех жилых домов в районе улицы Русской, 57, и это даст возможность в следующем году предоставить еще 122 квартиры детям-сиротам.