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Ключи от трех квартиры вручили детям-сиротам во Владивостоке

Ключи от квартир получили дети-сироты во Владивостоке

19 ноября 2023, 06:14

Ключи от трех квартиры вручили детям-сиротам во Владивостоке

Ключи от трех квартир — на Фирсова, Калинина и Стрельников были вручены в торжественной обстановке во Владивостоке по программе предоставления жилья детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей.
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Жилье

9 ноября на церемонии вручения счастливых обладателей квартир в дальневосточной столице приветствовали глава Владивостока Константин Шестаков, исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев и депутат городской думы Людмила Таран.

«Хочу вам пожелать, чтобы ваш новый дом стал тем местом, где вы будете по-настоящему счастливы», — обратился к новоселам Константин Шестаков.

Сами счастливые обладатели нового собственного жилья рассказали, что с нетерпением ждали этого момента, и отметили, что квартиры находятся в районах с развитой социальной инфраструктурой, в них сделан ремонт.

«В квартире есть все необходимое для жизни. Мне понравился район и ремонт. Планирую заселиться в ближайшее время», — поделился Илья Шереметьев.
«Я рада получению квартиры. Она очень классная и светлая, а еще там есть хороший балкон, который меня впечатлил», — рассказала Юлия Хайдукова.

Ранее администрация Владивостока предоставила семь квартир детям-сиротам, а до конца года будет передано еще шесть квартир в краевом центре.

«Очень здорово видеть счастливые лица обладателей квартир, — говорит Людмила Таран. — Благодарю администрацию Владивостока за проделанную работу. В следующем году количество квартир, предоставленных по программе, будет значительно увеличено».

Отметим, что сейчас также продолжается строительство четырех жилых домов в районе улицы Русской, 57, и это даст возможность в следующем году предоставить еще 122 квартиры детям-сиротам.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Жилье#Квартиры#Мэрия Владивостока#Дети-сироты
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