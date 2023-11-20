Подготовку ключевых энергопредприятий к зиме проверили в Приморье

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На Артемовской ТЭЦ, ТЭЦ «Восточная» и Владивостокской ТЭЦ-2 руководители Минэнерго и РусГидро проверили работу оборудования и оценили степень готовности станций и персонала к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Было отмечено, что энергообъекты работают в соответствии с плановым диспетчерским графиком.
Также были проинспектированы и вновь возводимые генерирующие мощности. На территории будущей Артемовской ТЭЦ-2 Евгений Грабчак проверил ход строительных работ — разработку котлована для заливки бетонного основания и устройство фундамента. Уже возведена подстанция для обеспечения электроэнергией основной площадки и временных зданий и сооружений. Построена новая по всем современным требованиям автомобильная подъездная дорога, которая останется в эксплуатации и после завершения строительства.
«В отличие от действующей станции, Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на природном газе. Его использование позволит значительно сократить выбросы углекислого газа, полностью исключит выбросы сернистого газа и сажи, отпадет необходимость в складировании золы. Для выработки электричества на АТЭЦ-2 будет использоваться современная, наиболее эффективная парогазовая технология», — отметил Сергей Кондратьев.
Во время посещения Владивостокской ТЭЦ-2 был оценен ход работ по модернизации электростанции, играющей ключевую роль в обеспечении столицы Приморского края электроэнергией, теплом и горячей водой.
В 2022 году перевод ВТЭЦ-2 на сжигание природного газа увеличил эффективность работы оборудования, снизил удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. В настоящее время реконструируется котлоагрегат №11. Энергостроители демонтировали поверхности нагрева и сейчас выполняют усиление каркаса. Одновременно ведутся масштабные работы по модернизации станции с заменой значительной части генерирующего оборудования.
«В рамках модернизации ВТЭЦ-2 проводится монтаж основного оборудования — котлоагрегата №1 и турбоагрегата №1. Завершены работы по реконструкции сбросных каналов. Пуско-наладочные работы и пробный пуск оборудования запланированы на четвертый квартал», — сообщил генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский.
В целом проект обновления Владивостокской ТЭЦ-2, включенный в государственную программу модернизации тепловой энергетики России, предусматривает полную замену шести котлоагрегатов и трех турбоагрегатов. В результате электрическая мощность станции возрастет с 497 до 574 МВт, тепловая мощность — с 1 051 до 1 115 Гкал/ч.