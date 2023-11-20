Подготовку ключевых энергопредприятий к зиме проверили в Приморье

Также были проинспектированы и вновь возводимые генерирующие мощности. На территории будущей Артемовской ТЭЦ-2 Евгений Грабчак проверил ход строительных работ — разработку котлована для заливки бетонного основания и устройство фундамента. Уже возведена подстанция для обеспечения электроэнергией основной площадки и временных зданий и сооружений. Построена новая по всем современным требованиям автомобильная подъездная дорога, которая останется в эксплуатации и после завершения строительства.