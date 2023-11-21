Рыбкам на набережной Спортивной гавани Владивостока вернули первозданный вид — видео

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Updated Сегодня, 07:29
Скульптурную композицию из смальты, установленную на главной набережной Владивостока еще в 80-х годах прошлого столетия, реставрировали, вернув первоначальный вид. Результат выполненных работ впечатлил не только жителей города, но и создателя этого арт-объекта.
Реставрационные работы были проведены по инициативе администрации Владивостока — городские власти реализуют проект «Туристский код Владивостока», и ряд объектов уже получили вторую жизнь. Скульптурная композиция, в народе называемая «Рыбки», стала частью этого проекта, долгожданная реставрация была завершена на этой неделе.
«Изначально у многих горожан возникал вопрос, а зачем восстанавливать скульптуры, ведь они уже простояли столько лет, они уже разрушаются. Предлагали их перенести в другое место или даже сравнять с землей, а на месте рыбок поставить что-то более современное. Но к нашему удивлению, в процессе работы мы увидели насколько теплое и трогательное отношение к этим фигурам у горожан. Они благодарили нас и мэрию города за то, что взялись за эту работу. Говорили, что рыбки ассоциируются с их молодостью. В итоге мы прониклись к этому проекту, как к собственному детищу », — рассказывает Валентин Никитин, генеральный директор компании-подрядчика «Альфа-Регион», которая выполнила реставрационные работы и благоустройство прилегающей территории по заказу мэрии города.
Главные исполнители проекта реставрации — Валентин Никитин и художник творческой группы «33+1» Павел Шугуров рассказывают, в каком состоянии на момент начала работ находились элементы композиции. По их словам, самой главной проблемой было то, что арт-объект был изувечен неумелыми «ремонтами» и «реставрациями».
«Несколько лет назад элементы скульптурной композиции покрасили масляной краской. Подделывали элементы, камушки разные вставляли, глаза рыбам изменили, и другие новшества вносились, которые только портили композицию», — рассказал Павел Шугуров.
Для бригады строителей снять слой масляной краски оказалось одним из самых сложных процессов, пришлось перепробовать разные технологии, чтобы качественно, без разрушений для скульптур очистить.
«Мы перепробовали много техник, чтобы снять краску — это и разные растворители, и специальные смывки, и безабразивный способ, но у нас ничего не получалось, краска оставалась в порах. Прибегли к тяжелой артиллерии — применили пескоструйный аппарат, заряженный микрокальцитом. Это интересная технология, которая позволяет снять слой, оставив объект невредимым», — рассказал об особенностях работы над скульптурами Валентин Никитин.
Когда слой краски со скульптур был снят, строители поняли, почему их, собственно, покрасили.
«Некоторые куски смальты были просто заменены камнями, а потом, чтобы придать им единый вид, закрыли все это краской. Глаза некоторых рыб были сделаны из обычных камней и донышек стеклянных бутылок, которые уже потрескались, придавая рыбкам плачевный вид», — отметил Валентин Никитин.
Специалистам компании-подрядчика пришлось удалить все инородные предметы — камни и рыбьи глаза, и заменить их близкими к оригиналу элементами.
«Павел Шугуров привез настоящую смальту — толстое, колированное стекло, из него мы вытачивали недостающие камушки и восстанавливали кладку. По особой технологии — мрамор из бетона — были изготовлены обветшалые элементы скульптур: глаза и плавник камбалы и створка ракушки. Изготовили рыбкам и глаза из стекла, которые получились объемными и „живыми“, — рассказал руководитель „Альфа-Региона“.
Затем приступили к закладке бетонных плит. Здесь тоже были свои сложности, из-за которых этот процесс занял больше всего времени. Как говорит Валентин Никитин, каждая плита имеет неправильную форму, пришлось проявить инженерную смекалку, чтоб сделать эти элементы.
«Бетон использовали особо прочный и в него добавили еще микрофибру, это такие полипропиленовые микроволоски, которые скрепляют бетон. Ландшафт на месте скульптур неровный, с уклонами, изгибами, поэтому процесс заливки и полировки бетона тоже был осложнен и занял более 18 часов», — отмечает Валентин Никитин.
Зато теперь разглядывать рыбок можно с комфортом — бетонные плиты гладкие почти зеркальные на вид совсем не скользкие и потому абсолютно безопасные.
На протяжении всего процесса работ художественное сопровождение оказывал художник творческой группы «33+1» Павел Шугуров.
«К этой работы мы готовились серьезно. Во-первых, эта скульптурная композиция была объектом моего изучения в рамках кандидатской диссертации на тему городского искусства Владивостока. Для этой работы я собрал внушительную коллекцию фотоматериалов, по которым изучал первоначальный вид арт-объекта. Во-вторых, в ходе реставрационных работ мы были на связи с ее автором, который консультировал нас», — рассказывает Павел Шугуров.
Сама композиция автора Онуфриенко появилась во Владивостоке в 80-е годы прошлого столетия. Тогда группа выпускников ведущих московских вузов приехала во Владивосток для того, чтобы реализовать разные проекты монументального искусства.
«Так появились, например, мозаичные стелы, которые сейчас стоят на улице Калинина в очень плохом состоянии, и мы надеемся, что они тоже будут отремонтированы. Так появилась мозаичная скульптурная группа на Фуникулере, на верхней площадке, рядом с которой сейчас идет строительство культурного центра, и, видимо, ее реставрация это тоже задача на будущее, чтобы это восстановить и привести в состояние ценности. Также появилось много разных других объектов. Они воплощают в себе модное для 80-х годов направление — это полуабстрактные композиции на тему местной айдентики — художники вдохновлялись рыбами, морским миром, растениями, например, побегами папоротника и так далее. Если говорить о композиции на набережной Спортивной гавани Владивостока, то здесь изображены обитатели моря. Это бетонная конструкция, для облицовки которой была использована смальта (специально подготовленное стекло), которую создатели композиции, в отличие от сочинского коллеги Церетели, обкатывали в специальном барабане, для того, чтобы стекло не ранило при прикосновении», — отмечает художник.
Спасибо за работу
Все изменения, внесенные в скульптурную композицию подрядчиком, согласованы и одобрены автором арт-объекта Алексеем Онуфриенко, который выразил глубокую признательность за проделанную работу.
«Посмотрел работы, которые уже завершаются. Все прекрасно, я очень доволен. Спасибо всем, кто принимал участие в реставрации, и продолжайте делать такое хорошее дело для Владивостока», — сказал создатель «Рыбок» Алексей Онуфриенко.
Администрация Владивостока большое внимание уделяет благоустройству — строятся новые парки и скверы, создаются современные, комфортные общественные пространства, приводятся в порядок памятники и скульптуры города. При этом учитывается мнение горожан, которые в ходе встреч с мэром Константином Шестаковым рассказывают, какой они хотят видеть дальневосточную столицу. Эти пожелания легли в основу разработанного мастер-плана развития Большого Владивостока, который был одобрен президентом России Владимиром Путиным.