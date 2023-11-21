Рыбкам на набережной Спортивной гавани Владивостока вернули первозданный вид — видео

Затем приступили к закладке бетонных плит. Здесь тоже были свои сложности, из-за которых этот процесс занял больше всего времени. Как говорит Валентин Никитин, каждая плита имеет неправильную форму, пришлось проявить инженерную смекалку, чтоб сделать эти элементы.