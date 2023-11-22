Встретить первый снег без тепла и света? Да, если это остров Путятин

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Ноябрь — один из самых коварных месяцев года для приморцев. Начиная с середины месяца, любые осадки грозят обернуться масштабным катаклизмом и парализовать всю коммунальную сферу. Так было в 2020 году, так случилось и в 2023. Но в авариях, по нашему мнению, стоит винить не только погоду.
Примечательно, что ровно за год до печально знаменитого первого ледяного дождя, в 2019 году, Министерство энергетики дало прямые указания сетевым компаниям активнее инвестировать в модернизацию своих энергосетей. Однако не все компании справились с поставленной задачей. Следствием нерадивого отношения к министерским рекомендациям становятся аварии и длительные отключения электричества.
Например, совсем недавно, 10 ноября, 7 тысяч жителей острова Путятин остались без тепла и света более чем на 12 часов. Причиной этого инцидента назвали ночное возгорание на подстанции в п. Дунай. Такие происшествия, по нашему мнению, не возникают на ровном месте — можно предположить, что на подстанции что-то было не в порядке. При этом АО «Оборонэнерго» регулярно докладывает о реконструкции объектов, принадлежащих компании, однако жителям о. Путятина от этого не легче.
И, если до 2021 года у Акционерного общества «Оборонэнерго» была возможность указать в качестве причины продолжительных отключений аварийное состояние высоковольтного подводного кабеля — единственного канала поступления электроэнергии для острова, то теперь такого универсального объяснения нет: в 2021 году по поручению губернатора этот кабель полностью заменили. В 2023 году на самом острове начались работы по замене деревянных электроопор на железобетонные.
Пока прокуратура не задавалась всерьёз вопросом — почему при регулярном ремонте и модернизации сетей на острове АО «Обронэнерго» пережило очередную крупную аварию, и не свидетельствует ли это о том, что компания не заботится о надлежащем состоянии своего имущества на материке? Ведь обеспечение острова Путятин электроэнергией — понятие комплексное. Что касается жителей, то им вообще не должно быть дела, по какой причине в домах пропадает свет. Он не должен пропадать — и точка. Возможно, вмешательство надзорного ведомства в ситуацию с отключениями «Оборонэнерго» — вопрос времени.
Ранее «Золотой Рог» рассказывал, что Путятин уже переживал коммунальный коллапс в начале ноября, когда ледяной дождь накрыл часть Приморья. Особенно серьёзные последствия непогода тогда вызвала в Лесозаводске и Дальнереченске, где жители надолго остались без электричества. В Дальнереченском городском округе подачу электроэнергии удалось восстановить спустя двое суток. В Лесозаводском и Пограничном округах восстановительные работы заняли около 5 дней. По следам такого длительного локаута была назначена прокурорская проверка, которая показала, что сетевая организация в округе нарушила правила содержания и обслуживания сетей, уделяя недостаточно внимания своевременной обрезке деревьев, растущих рядом с воздушными линиями электропередач и не слишком заботясь о замене ветхих деревянных опор. Также проверяющие отметили пробелы во взаимодействии служб жизнеобеспечения и недостаточное количество специалистов, вышедших устранять последствия аварий.
Предстоящая зима наверняка устроит приморским энергетикам ещё немало погодных «экзаменов». И жители городов и посёлков края, безусловно, рассчитывают, что отвечать за их комфорт будут не «двоечники», а компетентные и ответственные специалисты.