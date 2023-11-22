Встретить первый снег без тепла и света? Да, если это остров Путятин

Пока прокуратура не задавалась всерьёз вопросом — почему при регулярном ремонте и модернизации сетей на острове АО «Обронэнерго» пережило очередную крупную аварию, и не свидетельствует ли это о том, что компания не заботится о надлежащем состоянии своего имущества на материке? Ведь обеспечение острова Путятин электроэнергией — понятие комплексное. Что касается жителей, то им вообще не должно быть дела, по какой причине в домах пропадает свет. Он не должен пропадать — и точка. Возможно, вмешательство надзорного ведомства в ситуацию с отключениями «Оборонэнерго» — вопрос времени.