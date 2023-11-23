Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Народный фронт обеспечил военнослужащим доставку огнеупорных костюмов, дизельных генераторов, квадрокоптеров, тепловизионных прицелов и биноклей, радиостанций с ретрансляторами, средств радиоэлектронной борьбы, а также автомобиля УАЗ и квадроциклов. Об этом пишет inkazan.ru.
Чтобы бойцы как можно быстрее начали пользоваться этой техникой и прочим необходимым оборудованием, Сергей Когогин и сопредседатель центрального штаба Народного фронта, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов приехали в расположение танкистов в непосредственной близости от линии соприкосновения. Пообщавшись с бойцами, они адресовали им благодарность за вклад в защиту Отечества и вручили памятные подарки.
«Всё то, что привёз Народный фронт, поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью», — указал глава КАМАЗа, подчеркнув, что все привезенные товары быстро расходуются в условиях передовой и поэтому всегда оказываются кстати для бойцов.
Танкисты, в свою очередь, поделились: доставка огнеупорных костюмов оказалась весьма своевременной.
«Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Всё, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» — с такими словами обратился к представителям ОНФ один из военнослужащих.
Следует напомнить: сам КАМАЗ принимает активное участие в поставках гуманитарных грузов, которые оплачиваются из средств компании и личных средств сотрудников КАМАЗа. На заводе успели организовать уже семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, это помимо поставок, в которых задействовали общественность города Набережные Челны и Республики Татарстан.
Всего в воинские части привезли около 465 тонн грузов на сумму 199 миллионов рублей, в том числе девять грузовиков КАМАЗ, три легковых автомобиля, семь квадроциклов, автомобильные запчасти, шины, генераторы, строительные материалы и прочие полезные товары. Жители Лисичанска получили около 100 тонн гуманитарного груза общей стоимостью более 21 миллиона рублей.
Кроме того, летом для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов предоставили возможность отдыха в ведомственном оздоровительно-образовательном комплексе КАМАЗа «Саулык». Стоимость этого отдыха, организованного предприятием, составила 24,5 миллиона рублей. Мобилизованным камазовцам предоставили обмундирование на сумму 145 миллионов рублей. С сентября 2022 года компания ежемесячно начисляет материальную помощь мобилизованным и их семьям. В общей сложности стоимость гуманитарной помощи КАМАЗа достигла почти полумиллиарда рублей.