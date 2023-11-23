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Posted Вчера, 22:30

Published Вчера, 22:30

Modified Вчера, 22:30

Updated Вчера, 22:30

Как выбрать елку на Новый год - 2024 и подобрать для нее декор

Подбираем ёлку на Новый год — 2024: рекомендации по выбору и декору

22 ноября 2023, 22:30
Фото: Midjourney
Как выбрать елку на Новый год - 2024 и подобрать для нее декор
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Как выбрать искусственную елку на Новый год — 2024 и декор для нее — это вопросы, занимающие жителей Южно-Сахалинска перед наступлением праздника. В данной статье мы расскажем о том, как приобрести качественную елку и подобрать для нее идеальный декор, чтобы создать праздничную атмосферу в доме.

Что учитывать при выборе искусственной новогодней ели

Когда дело касается выбора искусственной новогодней елки, важно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, изделие должно быть качественным и безопасным, с насыщенным цветом. На сегодняшний день на рынке представлены ели с мягкой хвоей из ПВХ-пленки — они просты в уходе и доступны по цене. Однако стоит быть осторожным и проверить наличие сертификата качества, чтобы избежать возможных проблем с вредными химическими соединениями.

Поэтому специалисты компании «Ёлка Тренд» рекомендуют перед покупкой искусственной ели для празднования Нового года — 2024 попросить у продавца сертификат качества, чтобы исключить возможность приобретения товара, способного причинить вред здоровью из-за выделяемых химических соединений.

Еще одним важным моментом при выборе искусственной елки является тип подставки. Если вы решили купить более высокую елку, рекомендуется выбрать подставку из металла для обеспечения дополнительной устойчивости. Пластиковая опора подходит для небольших деревьев, но она менее прочная по сравнению с металлической.

Что касается крепления веток на искусственных новогодних елках, существуют три основных способа: на крючках, на шарнирах и намертво прикрепленные к стволу. Желательно выбрать дерево с ветками на шарнирах, так как они обеспечивают удобство и экономят время при установке елки.

Также важна высота дерева. Прежде всего определите, ель какой высоты будет гармонично смотреться в доме. Она должна соответствовать размеру помещения, где будет установлена. Не забывайте, что на вершину новогодней ели обычно крепится звезда или другая макушка, поэтому постарайтесь учесть этот момент при выборе.

Обратите внимание на количество веточек. Чем они плотнее, тем красивее будет выглядеть ёлка после украшения. При покупке проверьте качество крепления веток на стволе. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность. Так, веточки закрепленные на металлических шарнирах, прослужат долгие годы.

Литые искусственные ели: особенности и преимуществаЛитые искусственные ели: особенности и преимущества
Литые искусственные ели: особенности и преимущества
Фото: интернет-магазин «Ёлка тренд»

В чем преимущество литых искусственных елей

Эксперты компании «Ёлка Тренд» рекомендуют обратить внимание на литые модели искусственных елок из полиэтилена или прессованной резины. У них мягкая, объемная и упругая хвоя, которая безопасна для кожи. Чтобы ели визуально казались более схожими с живыми деревьями, ствол и ветви окрашены в коричневый цвет. Существуют также комбинированные варианты с частично изготовленной из ПВХ хвоей — они выглядят практически неотличимо от полностью литых моделей, но стоят дешевле.

Литые искусственные елки обладают рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами, в том числе с настоящими деревьями. Они не осыпаются к концу праздника, а еще помогают сохранить живые деревья в лесу.

Где в Южно-Сахалинске купить литую ель через интернетГде в Южно-Сахалинске купить литую ель через интернет
Где в Южно-Сахалинске купить литую ель через интернет
Фото: интернет-магазин «Ёлка тренд»

Где в Южно-Сахалинске купить литую ель через интернет

В Южно-Сахалирнске можно приобрести литую модель для празднования Нового года через интернет. Различные интернет-магазины предлагают широкий выбор искусственных елок разной высоты, включая модели до 30 метров. Кроме того, в магазине «Ёлка Тренд» вы найдете разнообразный декор для украшения праздничной елки и дома. Цены на ели зависят от их высоты и материала изготовления.

Учитывая, что до Нового года осталось уже совсем немного, рекомендуется не откладывать покупку искусственной елки. Постарайтесь тщательно продумать выбор цвета праздничного дерева, так как оно обычно используется в течение нескольких лет. Кроме того, лучше делать покупку весной или летом, чтобы воспользоваться хорошими скидками продавцов.

Советы по выбору цвета для украшения новогодней елкиСоветы по выбору цвета для украшения новогодней елки
Советы по выбору цвета для украшения новогодней елки
Фото: интернет-магазин «Ёлка тренд»

Советы по выбору цвета для украшения новогодней елки

Для празднования Нового года — 2024 учитывайте, что основным цветом будет зеленый. Следовательно, игрушки и декор для елки могут быть в оттенках золотистого, оранжевого, белого, розового, желтого, фиолетового или красного цвета. Рекомендуется придерживаться принципа «не более двух-трех цветов», чтобы создать гармонию и избежать неподходящих сочетаний.

В год Зеленого Деревянного Дракона главным цветом будет, конечно же, зеленый. Как и традиционная новогодняя елка, символ этого праздника. Чтобы создать идеальное сочетание, необходимо выбрать украшения, гармонично сочетающиеся с зеленым цветом. Эксперты рекомендуют золотые, оранжевые, белые, розовые, желтые, фиолетовые или красные детали.

Наиболее удачным выбором будет сочетание зеленого с золотым. Золотые украшения шикарно дополнят зеленую палитру. Оранжевые и розовые детали будут выглядеть ярко и празднично на новогодней елке. А для создания особой атмосферы можно добавить фиолетовые украшения с белыми или серебристыми элементами.

Не бойтесь экспериментировать и проявлять фантазию. Главное — придерживайтесь предлагаемой цветовой гаммы, но не переусердствуйте с сочетаниями оттенков. В результате вы создадите неповторимую атмосферу праздника, которая погрузит вас в настоящий волшебный мир.

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132

ОГРН/ ОГРНИП 1215400037819

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