Подбираем ёлку на Новый год — 2024: рекомендации по выбору и декору

Когда дело касается выбора искусственной новогодней елки, важно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, изделие должно быть качественным и безопасным, с насыщенным цветом. На сегодняшний день на рынке представлены ели с мягкой хвоей из ПВХ-пленки — они просты в уходе и доступны по цене. Однако стоит быть осторожным и проверить наличие сертификата качества, чтобы избежать возможных проблем с вредными химическими соединениями.