Константин Шестаков: лицей № 3 ждёт преображение в 2024 году

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Глава города Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале проанонсировал большие перемены, которые ждут лицей № 3, расположенный на улице Главной, 39, в будущем году.
— Планируем капитально отремонтировать учебный корпус и столовую лицея, — рассказал Константин Владимирович. — В частности, речь идёт о восстановление фасада, ремонте кровли, внутренних помещений, инженерных коммуникаций, спортивной инфраструктуры. Планируем приобрести для этого учебного заведения всё необходимое оборудование.
Константин Шестаков подчеркнул: ремонт и строительство школ, детских садов во Владивостоке — одна из приоритетных задач администрации города. А учебные заведения в пригородных районах столицы ДФО — тем более в зоне особого внимания, вопрос приоритетный.
— Садгород остро нуждается в школах, а лицей № 3, он же «Буревестник», как раз находится на территории, которая активно застраивается. Прорабатывать вопрос его ремонта мы начали летом 2021 года. Провели техническую экспертизу, составили план капремонта и сейчас удалось найти источник финансирования, — рассказал глава города.
По его словам, долгожданный ремонт станет возможным благодаря специальному казначейскому кредиту, который Приморский край получил в этом году на крупные инфраструктурные проекты. В число получателей средств вошёл Владивосток, ему выделено 4,2 миллиарда рублей. На эти деньги будет не только отремонтирован лицей № 3, но и начнётся строительство детского сада на Постышева. Также средства будут вложены в строительство новых дорог, в ремонт теплосетей и гимнастического зала на Океанском проспекте, в закупку новых троллейбусов и многое другое.