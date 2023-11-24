Константин Шестаков: лицей № 3 ждёт преображение в 2024 году

По его словам, долгожданный ремонт станет возможным благодаря специальному казначейскому кредиту, который Приморский край получил в этом году на крупные инфраструктурные проекты. В число получателей средств вошёл Владивосток, ему выделено 4,2 миллиарда рублей. На эти деньги будет не только отремонтирован лицей № 3, но и начнётся строительство детского сада на Постышева. Также средства будут вложены в строительство новых дорог, в ремонт теплосетей и гимнастического зала на Океанском проспекте, в закупку новых троллейбусов и многое другое.