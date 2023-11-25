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Posted 25 ноября, 06:04

Published 25 ноября, 06:04

Modified Вчера, 08:48

Updated Вчера, 08:48

Власти утвердили границу призывного возраста — 30 лет

Призывать в армию в РФ будут до 30 лет, а не до 27

25 ноября 2023, 06:04

Власти утвердили границу призывного возраста — 30 лет

Правительство РФ утвердило изменения в области воинского учета, согласно которым верхней границей призывного возраста станет 30 лет, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
Сюжет
Армия

Правительство Российской Федерации приняло решение о внесении изменений в систему воинского учета. Эти изменения были необходимы для соответствия законодательству, согласно которому верхний возраст призыва будет составлять 30 лет. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает ТАСС.

В августе 2023 года был принят федеральный закон, который предусматривает призыв на срочную службу для граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.

Постановлением кабинета министров сейчас вносятся соответствующие изменения в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.

#Общество#Новости#Россия#Армия#Законодательство#РФ#Служба
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