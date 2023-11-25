Призывать в армию в РФ будут до 30 лет, а не до 27

Posted 25 ноября, 06:04
Published 25 ноября, 06:04
Modified Вчера, 08:48
Updated Вчера, 08:48
Правительство Российской Федерации приняло решение о внесении изменений в систему воинского учета. Эти изменения были необходимы для соответствия законодательству, согласно которому верхний возраст призыва будет составлять 30 лет. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает ТАСС.
В августе 2023 года был принят федеральный закон, который предусматривает призыв на срочную службу для граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.
Постановлением кабинета министров сейчас вносятся соответствующие изменения в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.