Солистка известной рок-группы назвала свой концерт во Владивостоке самым жутким

Posted 25 ноября, 02:01
Published 25 ноября, 02:01
Modified Вчера, 08:49
Updated Вчера, 08:49
Солистка группы «Мураками» поделилась своими впечатлениями о самом жутком концерте, который состоялся во Владивостоке. Вспоминая множество пройденных лет и городов, она отметила, что каждый из них имеет свою страшную историю, пишет «Мослента».
Она описала один из случаев в Сызрани, когда клуб был заполнен остатками непереваренной еды, а байкер с нарядом «Сектора Газа» требовал исполнения «Лирики».
Однако самым страшным моментом, по её словам, стал концерт во Владивостоке. Нелегкие испытаниям, такие как частые перелеты между различными часовыми поясами и экстремальные изменения температуры — исполнительнице не хватило голоса прямо на сцене. Она выразила благодарность своим коллегам, которые заменили ее и продолжили концерт, в то время как она даже не могла произнести в микрофон название песни.