Солистка известной рок-группы назвала свой концерт во Владивостоке самым жутким

Однако самым страшным моментом, по её словам, стал концерт во Владивостоке. Нелегкие испытаниям, такие как частые перелеты между различными часовыми поясами и экстремальные изменения температуры — исполнительнице не хватило голоса прямо на сцене. Она выразила благодарность своим коллегам, которые заменили ее и продолжили концерт, в то время как она даже не могла произнести в микрофон название песни.