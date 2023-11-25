zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 02:01

Published 25 ноября, 02:01

Modified Вчера, 08:49

Updated Вчера, 08:49

Певица из группы «Мураками» назвала концерт во Владивостоке ужасным

Солистка известной рок-группы назвала свой концерт во Владивостоке самым жутким

25 ноября 2023, 02:01

Певица из группы «Мураками» назвала концерт во Владивостоке ужасным

Солистка известной рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова назвала свой концерт во Владивостоке самым жутким и подробно рассказала почему так думает.
Сюжет
История

Солистка группы «Мураками» поделилась своими впечатлениями о самом жутком концерте, который состоялся во Владивостоке. Вспоминая множество пройденных лет и городов, она отметила, что каждый из них имеет свою страшную историю, пишет «Мослента».

Она описала один из случаев в Сызрани, когда клуб был заполнен остатками непереваренной еды, а байкер с нарядом «Сектора Газа» требовал исполнения «Лирики».

Однако самым страшным моментом, по её словам, стал концерт во Владивостоке. Нелегкие испытаниям, такие как частые перелеты между различными часовыми поясами и экстремальные изменения температуры — исполнительнице не хватило голоса прямо на сцене. Она выразила благодарность своим коллегам, которые заменили ее и продолжили концерт, в то время как она даже не могла произнести в микрофон название песни.

#Культура#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Музыка#История#Еда#Концерт#Голос
Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33