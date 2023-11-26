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Published Вчера, 06:09

Modified Вчера, 08:46

Updated Вчера, 08:46

На дороги надежды нет: из-за снега во Владивостоке «удлинят» электрички

На дороги надежды нет: из-за снега во Владивостоке «удлинят» электрички

26 ноября 2023, 06:09
«Экспресс Приморья» совместно с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства, приняло решение увеличить количество вагонов в электропоездах, курсирующих во Владивостоке.

Это решение связано с предстоящей непогодой, ожидаемой в понедельник и вторник, 27 и 28 ноября. Изменения затронут ряд маршрутов, особенно в часы пик, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.

Принятие таких мер — часть подготовки к ожидаемому снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, пройдет в период с 07:00 до 16:00 часов в понедельник, 27 ноября, с общим количеством осадков от 2 до 4 мм. В связи с этим все службы жизнеобеспечения остаются в повышенной готовности.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Электрички#Снегопад#Синоптики#Непогода
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