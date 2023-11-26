Уйти невозможно: лес, лето и солнце — в самом центре Владивостока — фото

Выставочный проект «Иван Шишкин» открылся в Приморской картинной галерее

Над головой шелестят листвой столетние (а может, и старше) дубы. Сквозь листья проглядывает солнце. Шаг в сторону — а там уже березовый лес. А чуть дальше — хвойный. И речка. И всё это — в центре Владивостока. Прямо сейчас.

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