Уйти невозможно: лес, лето и солнце — в самом центре Владивостока — фото

Posted 25 ноября, 23:56
Published 25 ноября, 23:56
Modified Вчера, 08:48
Updated Вчера, 08:48
Выставка «Иван Шишкин» (0+), открывшаяся в залах Приморской краевой картинной галереи на Алеутской, 12, обладает особой магией. Из этих залов не хочется уходить. Здесь — русский лес, залитый солнцем, звенящий птичьими голосами… Здесь — невероятные виды, открывающиеся с возвышенности на речку, когда кажется, что перед тобой — весь мир на ладони. Здесь — Россия…
10 музеев из разных городов России (в том числе Государственный русский музей, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Елабужский дом-музей Ивана Шишкина) и Национальный художественный музей Республики Беларусь — по инициативе Приморской государственной картинной галереи — объединили усилия, чтобы создать невероятной силы экспозицию, где представлено более 150 произведений великого русского художника, человека, который не боялся сказать: «А люблю я русский лес и только его пишу».
— Этот проект мы готовили больше года, — рассказала директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко. — Более 60 произведений предоставил нам музей Республики Татарстан (в нём хранится третье по размерам в России собрание работ Ивана Шишкина), 30 — Русский музей, уникальные письма и документы — научный архив Российской академии художеств. Мы старались создать такую выставку, которая удивляла бы и поражала зрителя. Хочу выразить огромную благодарность правительству Приморского края и министерству культуры и архивного дела, которые всегда поддерживают нас и помогают в таких масштабных начинаниях.
Произведения Ивана Шишкина — певца русской природы — хранятся не только в ведущих музеях в столице России. Во многих региональных собраниях есть такие сокровища, которые увидеть — счастье! Собрать их воедино, заставив заиграть по-новому, показать всю полноту таланта Шишкина, его самого как личность — вот главный смысл выставки.
— Иван Шишкин был одним из ведущих — нет, ведущим графиком России второй половины XIX века, — сказал представитель Русского музея Сергей Кривондеченков, — но об этом, как правило, знают специалисты. И тот факт, что на выставке во Владивостоке два зала уделено офортам Шишкина, не может не радовать. Здесь представлен весь спектр его творчества, поэтому выставка интересна и знатокам искусства, и любителям. А произведения, собранные из фондов разных музеев, дополняя друг друга, начинают жить иной жизнью, словно заново открываясь зрителю.
Да, выставка «Иван Шишкин» — это не только о творчестве, но и о творце. Переписка с другими художниками, подлинный слепок руки великого художника, его портрет работы Репина, — всё это дополняет экспозицию, раскрывая зрителю глубину таланта мастера.
— Ещё несколько лет назад крупные музеи России были нацелены на показ своих коллекций в первую очередь за рубежом, — сказала Розалия Нургалиева, директор музея изобразительных искусств Республики Татарстан. — Сегодня же они обратили своё внимание на российского зрителя, на регионы — и это замечательно. У нас не было сомнений — отдавать ли на выставку во Владивосток произведения Шишкина (из постоянной экспозиции и из фондов), потому что мы твёрдо уверены: дальневосточники, которым не всегда возможно приехать в столицу, дабы прикоснуться к сокровищам русской живописи, должны иметь шанс увидеть их у себя дома, в стенах родной галереи. Скажу честно — некоторые работы Шишкина, совершенно изумительные, я увидела здесь на выставке впервые, и для меня это счастье.
А ещё… А ещё есть на выставке особый зал. Уникальный и удивительный. Там поют птицы. Там вас окутывает аромат хвойного леса — и окружает хвойный лес. Там тенисто, как и положено в хвойном бору.
А выйдешь — к залитым солнцем дубровникам, к берёзовым рощам — и забудешь о промозглом ноябре за стенами галереи. Ну чудо же!
Выставка будет работать до марта, здесь пройдут кураторские экскурсии, разработана огромная программа лекций, мастер-классов для детей и взрослых (все детали — на сайте галереи). Но не откладывайте посещение выставки «на потом». Это чудо лучше увидеть не раз и не два.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке появились фантастические твари.