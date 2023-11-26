Жители Приморья лишились дома

Posted Вчера, 04:11
Published Вчера, 04:11
Modified Вчера, 08:47
Updated Вчера, 08:47
По прибытии на место пожарные увидели, что дом уже был охвачен огнем изнутри, а густой черный дым поднимался в воздух. По предварительной информации, огонь повредил около 60 квадратных метров здания.
Пожарные сообщают, что на месте не было обнаружено пострадавших или погибших. Специалисты работают над установлением причин пожара и оценкой полученного ущерба.
В тушении пожара приняли участие 4 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.