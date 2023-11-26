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Posted Вчера, 04:11

Published Вчера, 04:11

Modified Вчера, 08:47

Updated Вчера, 08:47

Жители Приморья лишились дома

Жители Приморья лишились дома

26 ноября 2023, 04:11
25 ноября в городе Артеме на улице Гоголя произошел пожар в частном жилом доме. Сотрудники пожарно-спасательной службы получили вызов всего через 5 минут после возгорания и немедленно отправились на место происшествия.
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Пожар

По прибытии на место пожарные увидели, что дом уже был охвачен огнем изнутри, а густой черный дым поднимался в воздух. По предварительной информации, огонь повредил около 60 квадратных метров здания.

Пожарные сообщают, что на месте не было обнаружено пострадавших или погибших. Специалисты работают над установлением причин пожара и оценкой полученного ущерба.

В тушении пожара приняли участие 4 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Пожар#Ущерб#Пожарные#Дом#Артем
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