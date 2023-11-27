«Эх, на рыбалку бы» — сказал солист: артисты Мариинского театра о профессии и о себе

— Да, это так и есть. Становление артиста — это переход от более лёгкой партии к более сложной, это увеличение нагрузок, когда болит всё тело, а возможности передохнуть просто нет. Приходилось танцевать с растяжениями, с травмами, потому что если не ты, то другой, а отдавать партию, которую ты готовил долго и упорно, не хочется. Или — это очень часто бывает у балерин, — когда на ногах появляются мозоли. И они танцуют, преодолевая эту боль, пока мозоли не станут каменными. Так что умение терпеть, по-спартански преодолевая себя, — это у балетных в крови.