Как центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей

Posted Вчера, 23:30
Published Вчера, 23:30
Modified Вчера, 23:30
Updated Вчера, 23:30
Но не всегда такая продукция — местная, свежая — и покупатели легко находят друг друга. А как им помочь?
Если изучить вопрос внимательно, то оказывается, что наше государство тоже заинтересовано в том, чтобы жители того или иного региона покупали, как говорится, своё, родное. И потому в России работает немало программ по поддержке местного производителя. В Приморье поддержку малому и среднему бизнесу оказывает Центр «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Отметим сразу, что помощь местным, приморским, предпринимателям в центре оказывается бесплатно.
Здесь можно узнать, как открыть своё дело, развить действующий бизнес, какие существуют грантовые программы, как стать социально значимым предприятием, получить помощь в реализации стартапа и многое другое.
Главное — чтобы ваше хозяйство или малое предприятие было зарегистрировано в Приморском крае и производило продукцию собственного производства. Таким производителям «Мой бизнес» помогает, например, попасть в инициированный им проект «Сделано в Приморье» — он предоставляет оформленное торговое место, и в итоге даёт тем же фермерам возможность заниматься производством, а не ломать голову над тем, где продать свой товар и как стать узнаваемым по всему Приморскому краю и за его пределами.
«Сделано в Приморье», основная цель которого увеличение реализации приморских товаров, их продвижение на внутреннем и внешних рынках, на постоянной основе проводил в самом центре Владивостока своеобразные ярмарки, где участвовали только местные производители продукции. Ярмарочные домики стояли на площади Адмирала Фокина, где всегда много людей — ведь это очень оживлённое место. Здесь же проводились гастрофестивали, выступали артисты, свои работы представляли мастера декоративно-прикладного творчества. Отметим, что проведение таких мероприятий поддержал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, считающий необходимым, чтобы жители городов Приморья могли всегда купить свежую продукцию местных производителей.
Этим летом площадь Адмирала Фокина была закрыта на реставрацию, но к концу года подрядчик обещает завершить все работы — и значит, проект «Сделано в Приморье» продолжится.
Кстати, в этих условиях, центр «Мой бизнес» находит возможности поддержать производителей: осенью был организован форум для самозанятых «От хобби до бизнеса», где самозанятые проходили обучение, обменивались опытом, а также выставляли свои работы на ярмарке-фестивале сувенирной продукции.
— Мы поддерживаем начинающих предпринимателей, они могут рассчитывать в том числе и на гранты 500 тыс. на развитие бизнеса при условии прохождения обучения по федеральной программе «Азбука предпринимателя». Мы всегда готовы проконсультировать и помочь в развитии своего дела, — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко.
Каждый приморец знает, например, что рыбка, которую закоптили или засолили на предприятии в родном крае, которой от завода до прилавка ехать всего пару часов, куда вкуснее, чем та, что приехала в Приморье из центральной России, например. Работа, которую ведёт центр «Мой бизнес», во многом помогает производителям получить новые рынки сбыта, а покупателям возможность приобретать свежие, экологически чистые продукты.
Получить поддержку в центре «Мой бизнес» имеет право любой владелец зарегистрированного бизнеса, индивидуальный предприниматель, самозанятый и даже физические лица, которые только приняли решение начать свое дело. Это — бесплатные консультации, тренинги и семинары, льготные займы, регистрация бизнеса, модернизация производства, получение статуса социально значимого предприятия, помощь в сертификации и маркировке продукции, содействие в рекламе своего товара и даже продвижении на мировые рынки.
Задать вопросы о доступных услугах, обучающих программах можно по телефону центра «Мой бизнес»: 8(800)555-09-33 или на сайте: мойбизнес25.рф