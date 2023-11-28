Как центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей

Главное — чтобы ваше хозяйство или малое предприятие было зарегистрировано в Приморском крае и производило продукцию собственного производства. Таким производителям «Мой бизнес» помогает, например, попасть в инициированный им проект «Сделано в Приморье» — он предоставляет оформленное торговое место, и в итоге даёт тем же фермерам возможность заниматься производством, а не ломать голову над тем, где продать свой товар и как стать узнаваемым по всему Приморскому краю и за его пределами.