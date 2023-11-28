Новое жилье получат пострадавшие в ЧС жители Уссурийска — Губернатор Приморья

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Этим летом жители Уссурийска столкнулись со стихией огромной силы — утрачено личное имущество, повреждены дома и городская инфраструктура. Во время обсуждения темы ликвидации последствий ЧС в прямом эфире глава региона рассказал, как решится проблема горожан, которые потеряли свое жилье.
«В краевое законодательство внесены изменения, которые позволяют предоставлять людям, кто потерял жилье в результате ЧС в этом году, деньги на покупку нового жилья. Мы делаем это из резервного фонда, не дожидаясь, когда поступят средства из федерального бюджета. Это позволит решить вопрос в короткие сроки. Сейчас заключаем соглашения с банками, чтобы открыть специализированные счета для граждан. Туда и будут перечислены деньги. По последним данным, выплату получат 123 семьи. Кроме того, мы можем предоставить жилье в строящихся домах», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, что глава региона во время прошедшего сегодня, 28 ноября прямого эфира «Прямой разговор» ответил на вопросы жителей Приморья. Кроме того, Олег Кожемяко дал ряд распоряжений профильным министерствами для решения тех или иных проблем. Эфир транслировался на телеканалах «ОТВ» и «ГТРК Владивосток».