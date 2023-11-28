Новое жилье получат пострадавшие в ЧС жители Уссурийска — Губернатор Приморья

Напомним, что глава региона во время прошедшего сегодня, 28 ноября прямого эфира «Прямой разговор» ответил на вопросы жителей Приморья. Кроме того, Олег Кожемяко дал ряд распоряжений профильным министерствами для решения тех или иных проблем. Эфир транслировался на телеканалах «ОТВ» и «ГТРК Владивосток».