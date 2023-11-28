Олег Кожемяко: 2024-й станет Годом Владивостокской крепости

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В интервью Олег Кожемяко отметил, что такое событие станет ярким ознаменованием в истории Приморья и подчеркнет важность крепости, как культурного и исторического наследия:
«Особое значение крепости, как объекта культурного и исторического наследия отметил и Президент во время визита этой осенью. Уже подготовлен план мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах края», — сообщает глава Приморья.
Также губернатор отметил, что школьники смогут посетить мероприятия, используя «Пушкинскую» и «Арсеньевскую» карты.
Напоминаем, что сегодня в ходе эфира программы «Прямой разговор» Губернатор Приморья Олег Кожемяко ответил на самые актуальные вопросы от жителей края. кроме того, дал поручения профильным министерствам и подразделениям.