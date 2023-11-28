zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Кожемяко рассказал, что 2024 год станет Годом Владивостокской крепости

Олег Кожемяко: 2024-й станет Годом Владивостокской крепости

28 ноября 2023, 10:30

Олег Кожемяко рассказал, что 2024 год станет Годом Владивостокской крепости

2024 год, согласно заявлению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, станет особенным, а именно — Годом Владивостокской крепости.Об этом глава региона объявил в эфире программы «Прямой разговор».

В интервью Олег Кожемяко отметил, что такое событие станет ярким ознаменованием в истории Приморья и подчеркнет важность крепости, как культурного и исторического наследия:

«Особое значение крепости, как объекта культурного и исторического наследия отметил и Президент во время визита этой осенью. Уже подготовлен план мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах края», — сообщает глава Приморья.

Также губернатор отметил, что школьники смогут посетить мероприятия, используя «Пушкинскую» и «Арсеньевскую» карты.

Напоминаем, что сегодня в ходе эфира программы «Прямой разговор» Губернатор Приморья Олег Кожемяко ответил на самые актуальные вопросы от жителей края. кроме того, дал поручения профильным министерствам и подразделениям.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Олег Кожемяко#Культурное наследие#2024 год#Владивостокская крепость
Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33