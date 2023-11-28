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В Приморском крае строятся новые больницы

Олег Кожемяко: новую больницу в Фокино откроют летом 2024 года

28 ноября 2023, 10:44

В Приморском крае строятся новые больницы

Строительство больницы ФМБА в городе Фокино завершится летом будущего года, а травмпункт в Уссурийске ждёт модернизация, заявил во время «Прямого разговора» губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья отметил, что в Уссурийске травмпункт действительно один. По нормативам в городах с населением до 200 тысяч человек (а в Уссурийске примерно 180 тысяч жителей) так и должно быть.

В учреждении ведётся круглосуточный приём, работают пять врачей-травматологов. Есть всё необходимое: и кабинет первичного приема, и два — повторного, две перевязочные, операционная, рентген. Зимой — когда чаще всего люди получают травмы — медучреждение работает в полную мощность, при этом в непогоду пациентов принимает и травматологическое отделение больницы.

— Но в травмпункте следует создать ещё один пост, ведь Уссурийск — город оживлённый, — сказал губернатор. — К тому же в скором времени штат пополнится новыми специалистами.

Больница в Фокино достраивается, и средства на это были выделены, сказал Олег Кожемяко, после разговора с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Это более трёхсот миллионов рублей.

— Работы идут, — рассказал Олег Кожемяко, — в целом здесь всё по графику. В первом квартале 2024 года они должны быть завершены. В город направляется новое медицинское оборудование. А к началу лета больница примет первых пациентов. Мы помогаем ФМБА организовать единую структуру, передали им здание поликлиники в Большом Камне. Ввод больницы в работу мы долго ждали.
#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Олег Кожемяко#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2023
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