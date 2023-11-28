Олег Кожемяко: новую больницу в Фокино откроют летом 2024 года

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Губернатор Приморья отметил, что в Уссурийске травмпункт действительно один. По нормативам в городах с населением до 200 тысяч человек (а в Уссурийске примерно 180 тысяч жителей) так и должно быть.
В учреждении ведётся круглосуточный приём, работают пять врачей-травматологов. Есть всё необходимое: и кабинет первичного приема, и два — повторного, две перевязочные, операционная, рентген. Зимой — когда чаще всего люди получают травмы — медучреждение работает в полную мощность, при этом в непогоду пациентов принимает и травматологическое отделение больницы.
— Но в травмпункте следует создать ещё один пост, ведь Уссурийск — город оживлённый, — сказал губернатор. — К тому же в скором времени штат пополнится новыми специалистами.
Больница в Фокино достраивается, и средства на это были выделены, сказал Олег Кожемяко, после разговора с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Это более трёхсот миллионов рублей.
— Работы идут, — рассказал Олег Кожемяко, — в целом здесь всё по графику. В первом квартале 2024 года они должны быть завершены. В город направляется новое медицинское оборудование. А к началу лета больница примет первых пациентов. Мы помогаем ФМБА организовать единую структуру, передали им здание поликлиники в Большом Камне. Ввод больницы в работу мы долго ждали.