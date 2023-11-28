Олег Кожемяко: Работы по очистке русел рек в Спасском районе начнутся уже в декабре

Тему ликвидации и предотвращения последствий ЧС в Приморье обсуждали в ходе «Прямого разговора» с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В этом году непогода настолько часто испытывала регион на прочность, разрушений настолько много, что некоторые последствия разгула стихии еще не ликвидированы. Например, Спасск-Дальний, который этим летом очень сильно пострадал от циклонов и большой воды. Глава региона рассказал о том, какая работа в крае проводится в этом направлении.