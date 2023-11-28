Олег Кожемяко: Работы по очистке русел рек в Спасском районе начнутся уже в декабре

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Тему ликвидации и предотвращения последствий ЧС в Приморье обсуждали в ходе «Прямого разговора» с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В этом году непогода настолько часто испытывала регион на прочность, разрушений настолько много, что некоторые последствия разгула стихии еще не ликвидированы. Например, Спасск-Дальний, который этим летом очень сильно пострадал от циклонов и большой воды. Глава региона рассказал о том, какая работа в крае проводится в этом направлении.
«Действительно, в августе и сентябре разгул природной стихии нанес серьезный ущерб Приморью. Значительные территории оказались затопленными.
Как вы знаете, мы добились на федеральном уровне, чтобы в действующее законодательство были внесены поправки, разрешающие местным властям проводить на водных объектах противопаводковые работы без введения режима ЧС, и самое главное, чтобы можно было убирать валежник, который забивает створ реки и не дает воде проходить.
Чтобы защитить населенные пункты от наводнений в крае создано агентство по гидротехническим сооружениям, гидрологии и мелиорации. Формируется парк спецтехники для очистки и спрямления русел рек. Уже закупили десятки экскаваторов, самосвалов, погрузчиков, бульдозеров по линии ГО и ЧС. Спецтехнику направят в те муниципалитеты, которые наиболее пострадали от наводнений — это Уссурийский, Спасский, Дальнереченский и Лесозавоводский городские округа.
Такую работу муниципалитеты смогут вести уже в ближайшее время. А что касается Спасского района, уже в декабре этого года планируется очистка русла реки Спасовка. После поступления техники в муниципалитет в первом полугодии 2024 года продолжим работы по очистке русла Кулешовки», — рассказал Олег Кожемяко.
Напомним, сегодня, 28 ноября в ходе прямого эфира «Прямой разговор» Губернатору Приморья Олегу Кожемяко были заданы самые актуальные вопросы от жителей края. Глава региона смог ответить на 30 вопросов и дать ряд поручений профильным министерствам и подразделениям.