Олег Кожемяко рассказал о плюсах газификации в Приморье

В частности, жителей Уссурийска, где уже введено несколько газовых котельных, волнует вопрос снижения тарифа на отопление. Губернатор региона отметил, что переход на более дешёвое топливо хоть и не повлечёт за собой снижение цен, но позволит сдержать их рост.