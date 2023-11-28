Олег Кожемяко рассказал о плюсах газификации в Приморье

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В частности, жителей Уссурийска, где уже введено несколько газовых котельных, волнует вопрос снижения тарифа на отопление. Губернатор региона отметил, что переход на более дешёвое топливо хоть и не повлечёт за собой снижение цен, но позволит сдержать их рост.
Кроме того, благодаря газификации значительно сократятся траты на горючее — сэкономленное можно будет направить на инвестиционные программы предприятий, например, на замену старого изношенного оборудования.
Олег Кожемяко также напомнил, что в регионе существует ряд мер поддержки населения, желающего подключить своё жильё к газу. В зависимости от льготной категории граждане могут получить от 190 до 381 тысячи рублей. Сейчас по поручению президента Владимира Путина число льготных категорий увеличивается: сюда войдут участники СВО, члены их семей и семьи с детьми-инвалидами. Вдобавок в крае действует «газовая ипотека».
Губернатор добавил, что по всем вопросам, связанным с подключением частного дома, жители могут обратиться в местную администрацию.