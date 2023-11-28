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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 11:10

Олег Кожемяко рассказал о плюсах газификации в Приморье

Олег Кожемяко рассказал о плюсах газификации в Приморье

28 ноября 2023, 10:14
Губернатор региона продолжает отвечать на вопросы жителей края. Одной из тем, которых в эфире «Прямого разговора» коснулся Олег Кожемяко, стала тема газификации.

В частности, жителей Уссурийска, где уже введено несколько газовых котельных, волнует вопрос снижения тарифа на отопление. Губернатор региона отметил, что переход на более дешёвое топливо хоть и не повлечёт за собой снижение цен, но позволит сдержать их рост.

Кроме того, благодаря газификации значительно сократятся траты на горючее — сэкономленное можно будет направить на инвестиционные программы предприятий, например, на замену старого изношенного оборудования.

Олег Кожемяко также напомнил, что в регионе существует ряд мер поддержки населения, желающего подключить своё жильё к газу. В зависимости от льготной категории граждане могут получить от 190 до 381 тысячи рублей. Сейчас по поручению президента Владимира Путина число льготных категорий увеличивается: сюда войдут участники СВО, члены их семей и семьи с детьми-инвалидами. Вдобавок в крае действует «газовая ипотека».

Губернатор добавил, что по всем вопросам, связанным с подключением частного дома, жители могут обратиться в местную администрацию.

#Приморье#Владивосток#Газификация#Отопление#Уссурийск#Олег Кожемяко#СВО#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2023#Частный дом
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