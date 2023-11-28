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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

28 ноября 2023, 09:07

Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

В программе «Прямой разговор» с Олегом Кожемяко губернатор Приморского края рассказал, почему он часто выбирает общественный транспорт для перемещения по городу.
Сюжет
Город

Глава Приморья Олег Кожемяко уже успел стать частым пассажиром общественного транспорта.

Первый раз его увидели в электричке 24 октября, тогда в пресс-службе правительства ответили, что глава Приморья довольно часто таким образом добирается до работы, чтобы лично проверять обращения граждан о том, что в электричках не хватает мест.

Сегодня главу Приморья снова застали в электропоезде. На фотографии видно, что Олег Кожемяко сидит с пассажирами:

После этого в сети стали активно писать, что губернатор пересел на общественный транспорт из-за пробок, которые возникли по причине вчерашнего снегопада. Однако в программе «Прямой эфир» Олег Кожемяко опровергнул эти слова, рассказав, что причина, почему он иногда выбирает электропоезд вместо личного транспорта, осталась той же — так глава региона проверят обращения жителей:

«Нет. В городе значительных пробок не было. А на электричке я езжу, чтобы проверять обращения жителей о переполненных маршрутах», — сообщил глава Приморья.

Напомним, что сегодня, 28 ноября в программе «Прямой разговор» с Олегом Кожемяко губернатор Приморья ответил на самые самые актуальные вопросы от жителей края. Кроме того, в ходе интервью он дал поручения профильным министерствам и подразделениям.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Работа#Олег Кожемяко#Город#Электричка#Перемещение#Прямой разговор#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2023
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