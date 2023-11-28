Олег Кожемяко сообщил, что к отоплению в Приморье подключены все муниципалитеты

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Олег Кожемяко отметил, что ремонтная кампания этого года оказалась самой масштабной за последние несколько десятков лет. Общая сумма расходов на модернизацию систем ЖКХ превысила четыре миллиарда рублей.
По словам губернатора, всего в Приморье удалось отремонтировать свыше 100 километров сетей теплоснабжения и почти столько же километров водопроводов. Кроме того, реконструкция затронула насосные станции и котельные в разных муниципалитетях края.
Глава региона подчеркнул, что на этом ремонт сетей не закончится — работы будут продолжаться и в 2024 году.
Напомним, что всего в крае действуют 807 котельных, которые «снабжают теплом» свыше 1700 учреждений соцкульбыта и 11 тысяч жилых домов.