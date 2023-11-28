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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Олег Кожемяко сообщил, что к отоплению в Приморье подключены все муниципалитеты

Олег Кожемяко сообщил, что к отоплению в Приморье подключены все муниципалитеты

28 ноября 2023, 09:18
Губернатор Приморского края в эфире «Прямого разговора» рассказал о том, как топливно-энергетический комплекс региона подготовился к предстоящей зиме.

Олег Кожемяко отметил, что ремонтная кампания этого года оказалась самой масштабной за последние несколько десятков лет. Общая сумма расходов на модернизацию систем ЖКХ превысила четыре миллиарда рублей.

По словам губернатора, всего в Приморье удалось отремонтировать свыше 100 километров сетей теплоснабжения и почти столько же километров водопроводов. Кроме того, реконструкция затронула насосные станции и котельные в разных муниципалитетях края.

Глава региона подчеркнул, что на этом ремонт сетей не закончится — работы будут продолжаться и в 2024 году.

Напомним, что всего в крае действуют 807 котельных, которые «снабжают теплом» свыше 1700 учреждений соцкульбыта и 11 тысяч жилых домов.

#Приморский край#Владивосток#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2023
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