Владивостокскому клубу «Варяг» пообещали ремонт и дополнительные возможности

Владивостокская детская морская флотилия «Варяг» является единственным в своем роде детским патриотическим клубом, где более 100 ребят обучаются морским наукам и военным навыкам. Несколько лет назад клубу было предоставлено новое помещение на улице Никифорова, 27, в котором в настоящее время проходят ремонтные работы с поэтапной заменой кровли и установкой новой системы отопления. Планируется, что ремонт автоматической пожарной сигнализации и электричества будет завершен в 2024 году. Пока что дети временно занимают другое помещение на улице Сафонова, 39.