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Здания детской флотилии «Варяг» отремонтируют во Владивостоке

Владивостокскому клубу «Варяг» пообещали ремонт и дополнительные возможности

28 ноября 2023, 08:50
Фото: primorsky_krai

Здания детской флотилии «Варяг» отремонтируют во Владивостоке

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с родителями и педагогами детской морской флотилии «Варяг», чтобы обсудить планы по ремонту и расширению возможностей клуба. Сегодня помещения клуба, находящегося на улице Никифорова 27, уже поэтапно ремонтируются.
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Ремонт

Владивостокская детская морская флотилия «Варяг» является единственным в своем роде детским патриотическим клубом, где более 100 ребят обучаются морским наукам и военным навыкам. Несколько лет назад клубу было предоставлено новое помещение на улице Никифорова, 27, в котором в настоящее время проходят ремонтные работы с поэтапной заменой кровли и установкой новой системы отопления. Планируется, что ремонт автоматической пожарной сигнализации и электричества будет завершен в 2024 году. Пока что дети временно занимают другое помещение на улице Сафонова, 39.

Но ремонт был не единственной темой разговора. В ходе встречи мэра Владивостока Константина Шестакова с педагогами и родителями «Варяга» обсуждались и вопросы о расширении образовательного процесса для воспитанников клуба.

Одним из вариантов было рассмотрение возможности приобрести новое оборудование для клуба средствами администрации города. Кроме того, руководство клуба получило предложение использовать помещения других муниципальных учреждений, таких как библиотеки. Также была предоставлена возможность использовать инфраструктуру школы № 25, подразделением которой является детская морская флотилия «Варяг».

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Ремонт#Константин Шестаков#Родители#Педагоги#Варяг#Детская морская флотилия
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