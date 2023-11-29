«Твой проект» преобразил путь к знаниям для детей Владивостока

Конечно, тот факт, что путь детей в школу пролегает по откровенным очкурам (заросшая травой тропинка, а вокруг остовы бывших гаражей), не мог не беспокоить жителей улицы Давыдова. Они, конечно, наставляли своё потомство: идите по тротуару, где люди. Но… Дети всё равно срезали путь — так удобнее.