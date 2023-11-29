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Published Вчера, 07:53

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Улицы Владивостока преображаются по нацпроектам

«Твой проект» преобразил путь к знаниям для детей Владивостока

29 ноября 2023, 07:53

Улицы Владивостока преображаются по нацпроектам

Ещё совсем недавно ученики школы № 60 Владивостока шли на учёбу и обратно частенько самой короткой дорогой — а это была по сути тропинка меж остатков гаражей. И вот всё изменилось к лучшему.

Конечно, тот факт, что путь детей в школу пролегает по откровенным очкурам (заросшая травой тропинка, а вокруг остовы бывших гаражей), не мог не беспокоить жителей улицы Давыдова. Они, конечно, наставляли своё потомство: идите по тротуару, где люди. Но… Дети всё равно срезали путь — так удобнее.

И тогда группа неравнодушных жителей во главе с Яниной Батановой решила принять участие в конкурсе инициативного бюджетирования «Твой проект». Была разработана концепция преображения тропинки в комфортную дорогу. Проект стал одним из победителей конкурса, инициативная группа получила средства.

На них и было произведено преображение тропинки в широкий путь к знаниям: в районе дома на Давыдова, 30 установили новую лестницу, а далее к Русской, 53а уложили широкий тротуар.

И теперь этой комфортной дорогой пользуются не только ученики школы — её преимущества и удобства моментально оценили и местные жители.

— Всё получилось почти случайно, — рассказала Янина Батанова. — Я увидела информацию о конкурсе, подумала: вот бы ту дорожку благоустроить. Мне помогли жители района оформить проект и смету. Выделенных денег хватило на всё, что нужно: широкий тротуар, лестницу в два ряда и ограждение.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в 2023 году в рамках конкурса «Твой проект» в столице ДФО были обустроены пешеходный маршрут на улице Черняховского, а также созданы с нуля две спортивные (у школ №16 и №70) и детская площадки (на Сафонова, 14).

Как отметили в администрации Владивостока, такие проекты дают шанс реализовать идеи и желания тех, кто будет пользоваться общественными территориями, живёт рядом.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Наш Город
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