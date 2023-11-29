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Published Вчера, 08:43

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Тысячи приморцев остались без отопления за день до удара сильных морозов

Тысячи приморцев остались без отопления за день до удара сильных морозов

29 ноября 2023, 08:43
Прокуроры Находки организовали проверку по факту аварии на сетях теплоснабжения. В сумме без тепла остались три тысячи жителей 51 дома города.

В п. Южно-Морском, Находкинского городского округа, 29 ноября 2023 года в 13 часов дня произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения. В результате без отопления остались многоквартирные дома и социальные объекты.

Сейчас надзорное ведомство проводит оценку соблюдения требований закона в отношении содержания и обслуживания теплосетей и проверяет, были ли соблюдены нормативные сроки устранения аварии.

Контроль за фактическим восстановлением прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг осуществляется прокуратурой.

Напомним, что уже сегодня по муниципалитетам Приморского края ударят сильные морозы. В некоторых частях региона ожидается до -30 °С.

#Приморье#Владивосток#Отопление#Надзорное ведомство#Морозы
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