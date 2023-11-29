Тысячи приморцев остались без отопления за день до удара сильных морозов

Posted Вчера, 08:43
Published Вчера, 08:43
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В п. Южно-Морском, Находкинского городского округа, 29 ноября 2023 года в 13 часов дня произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения. В результате без отопления остались многоквартирные дома и социальные объекты.
Сейчас надзорное ведомство проводит оценку соблюдения требований закона в отношении содержания и обслуживания теплосетей и проверяет, были ли соблюдены нормативные сроки устранения аварии.
Контроль за фактическим восстановлением прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг осуществляется прокуратурой.
Напомним, что уже сегодня по муниципалитетам Приморского края ударят сильные морозы. В некоторых частях региона ожидается до -30 °С.