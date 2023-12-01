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Posted Вчера, 06:24

Published Вчера, 06:24

Modified Вчера, 06:26

Updated Вчера, 06:26

Топливо есть, очередей нет — на АЗС Владивостока всё спокойно

Топливо есть, очередей нет — на АЗС Владивостока всё спокойно

1 декабря 2023, 06:24
Календарная зима и устойчивые минусовые температуры в этом году пришли во Владивосток практически одновременно. Для автолюбителей, чьи машины работают на дизельном топливе, максимально актуальным стал вопрос наличия на АЗС зимнего «дизеля».

В настоящее время ситуацию с моторным топливом в Приморье, и в краевом центре в частности, можно смело назвать стабильной. Благодаря ценовой политике особой популярностью у приморских автолюбителей пользуются заправки ННК и Роснефть.

Результаты мониторинга АЗС от читателей «Восток-Медиа» свидетельствуют о том, что на заправках ННК во Владивостоке в наличии все виды бензина и дизельного топлива, очередей не наблюдается. Кроме того, по сообщениям СМИ, компания в преддверии зимнего периода расширила парк бензовозов, что позволяет обеспечивать автозаправочные станции топливом в непрерывном режиме.

Всё в порядке и на АЗС Роснефти — здесь также можно заправить «железного коня» любым видом топлива без каких-либо задержек.

На АЗС независимых операторов весь ассортимент топлива также представлен, но клиентов заметно меньше из-за более высокой цены.

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