Топливо есть, очередей нет — на АЗС Владивостока всё спокойно

Результаты мониторинга АЗС от читателей «Восток-Медиа» свидетельствуют о том, что на заправках ННК во Владивостоке в наличии все виды бензина и дизельного топлива, очередей не наблюдается. Кроме того, по сообщениям СМИ, компания в преддверии зимнего периода расширила парк бензовозов, что позволяет обеспечивать автозаправочные станции топливом в непрерывном режиме.