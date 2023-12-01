Топливо есть, очередей нет — на АЗС Владивостока всё спокойно

Posted Вчера, 06:24
Published Вчера, 06:24
Modified Вчера, 06:26
Updated Вчера, 06:26
В настоящее время ситуацию с моторным топливом в Приморье, и в краевом центре в частности, можно смело назвать стабильной. Благодаря ценовой политике особой популярностью у приморских автолюбителей пользуются заправки ННК и Роснефть.
Результаты мониторинга АЗС от читателей «Восток-Медиа» свидетельствуют о том, что на заправках ННК во Владивостоке в наличии все виды бензина и дизельного топлива, очередей не наблюдается. Кроме того, по сообщениям СМИ, компания в преддверии зимнего периода расширила парк бензовозов, что позволяет обеспечивать автозаправочные станции топливом в непрерывном режиме.
Всё в порядке и на АЗС Роснефти — здесь также можно заправить «железного коня» любым видом топлива без каких-либо задержек.
На АЗС независимых операторов весь ассортимент топлива также представлен, но клиентов заметно меньше из-за более высокой цены.