Движение полностью перекрыто на важной трассе в Приморье — причина

По информации telegram-канала Nadega_news_, движение полностью перекрыто на трассе в районе посёлка Новый. Отмечается, что причиной затора стали оборванные провода, рухнувшие на дорожное полотно. Проехать невозможно ни в сторону Владивостока, ни в сторону Надеждинска.