Движение полностью перекрыто на важной трассе в Приморье — причина

Posted Вчера, 04:07
Published Вчера, 04:07
Modified Вчера, 13:20
Updated Вчера, 13:20
По информации telegram-канала Nadega_news_, движение полностью перекрыто на трассе в районе посёлка Новый. Отмечается, что причиной затора стали оборванные провода, рухнувшие на дорожное полотно. Проехать невозможно ни в сторону Владивостока, ни в сторону Надеждинска.
Однако автомобилисты отмечают, что так как провода упали в районе развязки у водителей существует возможность альтернативного проезда.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о жёстком ДТП на трассе недалеко от посёлка Шкотово. Часть автомобилей улетела в кювет.