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Posted Вчера, 04:07

Published Вчера, 04:07

Modified Вчера, 13:20

Updated Вчера, 13:20

Движение полностью перекрыто на важной трассе в Приморье — причина

Движение полностью перекрыто на важной трассе в Приморье — причина

2 декабря 2023, 04:07
Очевидцы с места событий сообщают, что проехать невозможно.
Сюжет
ДТП

По информации telegram-канала Nadega_news_, движение полностью перекрыто на трассе в районе посёлка Новый. Отмечается, что причиной затора стали оборванные провода, рухнувшие на дорожное полотно. Проехать невозможно ни в сторону Владивостока, ни в сторону Надеждинска.

Однако автомобилисты отмечают, что так как провода упали в районе развязки у водителей существует возможность альтернативного проезда.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о жёстком ДТП на трассе недалеко от посёлка Шкотово. Часть автомобилей улетела в кювет.

#Приморье#Владивосток#ДТП#Трасса#Автомобилисты#Движение#Затор#Надеждинск#Развязка
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