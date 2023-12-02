Первые пошли: машины рыбаков начинают уходить ко дну — видео

Posted Вчера, 06:33
Published Вчера, 06:33
Modified Вчера, 13:22
Updated Вчера, 13:22
На реке Петровка Шкотовского района жители Приморья не щадят ни себя, ни свои деньги. Десятки автомобилистов выехали на тонкий, неокрепший лёд. И всё это несмотря на все запреты, предупреждения и печальный опыт прошлых лет.
Очевидцы отмечают, что на льду уже начали появляться трещины, из которых сочится вода. Часть автомобилей стоит в «лужах». Не исключено, что совсем скоро в сети появятся ролики с «ушедшими ко дну» железными конями.