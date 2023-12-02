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Posted Вчера, 06:33

Published Вчера, 06:33

Modified Вчера, 13:22

Updated Вчера, 13:22

Первые пошли: машины рыбаков начинают уходить ко дну — видео

Первые пошли: машины рыбаков начинают уходить ко дну — видео

2 декабря 2023, 06:33
Сезон зимнего «путешествия ко дну» официально можно считать открытым. Отчаянные рыбаки выезжают на лёд, несмотря на все предостережения.
Сюжет
Рыбалка

На реке Петровка Шкотовского района жители Приморья не щадят ни себя, ни свои деньги. Десятки автомобилистов выехали на тонкий, неокрепший лёд. И всё это несмотря на все запреты, предупреждения и печальный опыт прошлых лет.

Очевидцы отмечают, что на льду уже начали появляться трещины, из которых сочится вода. Часть автомобилей стоит в «лужах». Не исключено, что совсем скоро в сети появятся ролики с «ушедшими ко дну» железными конями.

#Приморье#Владивосток#Видео#Рыбалка#Лёд#Вода#Автомобилисты
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