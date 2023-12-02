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Posted Вчера, 05:26

Published Вчера, 05:26

Modified Вчера, 13:21

Updated Вчера, 13:21

Приморцы станут получать больше уже в следующем году, но не все

Приморцы станут получать больше уже в следующем году, но не все

2 декабря 2023, 05:26
МРОТ повысят с 1 января 2024 года. Ожидается, что благодаря этому зарплаты повысят миллионам россиян.
Сюжет
Бюджет

С 1 января следующего года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен, сообщает издание «Новые известия». Соответсвующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля. Различия между сегодняшним минимальным размером оплаты труда примерно три тысячи рублей.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что повышение МРОТ поможет увеличить заработную плату 4,8 млн россиян.

Как указано в проекте бюджета, представленном в Госдуму, прожиточный минимум на душу населения увеличится до 15 тыс. 453 рублей в следующем году.

Для трудоспособного населения этот показатель достигнет 16 тыс. 844 рублей.

Для пенсионеров — 13 тыс. 290 рублей.

Для детей — 14 тыс. 989 рублей.

#Владивосток#Зарплата#Бюджет#Дети#Правительство#МРОТ#Прожиточный минимум#Пенсионеры
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