Приморцы станут получать больше уже в следующем году, но не все

С 1 января следующего года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен, сообщает издание «Новые известия». Соответсвующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля. Различия между сегодняшним минимальным размером оплаты труда примерно три тысячи рублей.