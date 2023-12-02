Редкое явление окрасило небо над Приморьем — фото

Posted Вчера, 02:13
Published Вчера, 02:13
Modified Вчера, 13:19
Updated Вчера, 13:19
Свидетелями волнующего природного явления оказались жители посёлка Южно-Морской. Небо над населённым пунктом заполнилось яркими розовыми и немного зеленоватыми лучами, создавая впечатляющее зрелище.
Невероятный момент удалось запечатлеть на камеру.
Напомним, что такое редчайшее явление произошло в результате воздействия на Землю мощной магнитной бури. Ее максимальный коэффициент, по прогнозам «Маглипогоды» составит 7 K-индекс, что советует уровню G3. Наибольший балл геомагнитной ожидается с 15:00 по 17:00. В это время жителям региона нужно быть особо внимательными.