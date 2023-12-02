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Posted Вчера, 02:13

Published Вчера, 02:13

Modified Вчера, 13:19

Updated Вчера, 13:19

Редкое явление окрасило небо над Приморьем — фото

Редкое явление окрасило небо над Приморьем — фото

2 декабря 2023, 02:13
Полярное сияние «добралось» до нескольких населённых пунктов региона. Увидеть редчайшее явление приморцы смогли 1 декабря.

Свидетелями волнующего природного явления оказались жители посёлка Южно-Морской. Небо над населённым пунктом заполнилось яркими розовыми и немного зеленоватыми лучами, создавая впечатляющее зрелище.

Невероятный момент удалось запечатлеть на камеру.

Напомним, что такое редчайшее явление произошло в результате воздействия на Землю мощной магнитной бури. Ее максимальный коэффициент, по прогнозам «Маглипогоды» составит 7 K-индекс, что советует уровню G3. Наибольший балл геомагнитной ожидается с 15:00 по 17:00. В это время жителям региона нужно быть особо внимательными.

#Приморье#Владивосток#Фото#Маглипогода#Полярное сияние#Магнитная буря#G3
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