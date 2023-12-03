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ТОП-5 популярных рецептов из СССР: эти блюда готовили приморские бабушки и мамы

ТОП-5 популярных рецептов из СССР: эти блюда готовили приморские бабушки и мамы

3 декабря 2023, 00:31
Советская кухня славится своей простотой и вкусом, особенно в прибрежных регионах, где бабушки и мамы передавали друг другу секреты приготовления настоящих вкусняшек. Сегодня «Восток-Медиа» рассказывает о ТОП-5 популярных советских рецептах, которые готовили в Приморье.

Каждое из этих блюд имеет свою уникальную историю и простую пошаговую инструкцию приготовления. Давайте же окунемся в атмосферу советской кухни.

1. Борщ по-советски:

Самый популярный суп в советской кухне, который навсегда вошел в сердца и желудки многих людей. Возник он благодаря сборной советской команде поваров, которая ездила на различные соревнования в другие страны и позаимствовала рецепт борща.

Ингредиенты:

— 500 г говядины (можно использовать баранину или свинину)

— 2 средние свеклы

— 4 картофелины

— 1 морковь

— 1 большая луковица

— 1 перец болгарский

— 2-3 зубчика чеснока

— ½ кочана капусты

— 2 столовые ложки растительного масла

— 2-3 литра воды

— 1 лавровый лист

— 1-2 столовые ложки томатной пасты

— соль, перец, зелень (укроп, петрушка)

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты: мясо нарежьте кубиками, свеклу и морковь очистите и натрите на терке, лук и перец нарежьте мелкими кубиками, капусту нашинкуйте.
  2. В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и свеклу, продолжайте готовить на среднем огне еще 5-7 минут.
  3. Добавьте мясо и обжаривайте все вместе еще 5 минут, до окончания румяности мяса.
  4. Залейте все кипятком, чтобы покрыть ингредиенты, и закройте кастрюлю крышкой. Варите на медленном огне около 1 часа, пока мясо не станет мягким.
  5. Добавьте нарезанный картофель, капусту, лавровый лист и томатную пасту. Посолите по вкусу. Варите еще около 15-20 минут, до готовности овощей.
  6. Наконец, добавьте мелко нарезанный чеснок и перец болгарский, оставьте на огне еще 3-5 минут.
  7. Готовый борщ посолите и поперчите по вкусу, украсьте зеленью.
  8. Традиционно подавайте борщ со сметаной, чесноком и хлебом.

2. Щи с капустой и сметаной:

Это простое и сытное блюдо было очень популярным на приморских кухнях. Готовят его из белокочанной капусты, моркови, лука, растительного масла, сметаны и специй. Важно добавить специи, чтобы придать борщу особую ароматность. Кроме того, морковь и лук должны быть тушены до золотистого цвета перед тем, как добавить к ним капусту. Это придаст блюду неповторимый вкус и аромат. Далее подробный рецепт.

Ингредиенты:

— 500 г картофеля

— 300 г свежей капусты

— 200 г лука

— 150 г моркови

— 150 г сметаны

— 2–3 зубчика чеснока

— 2–3 лавровых листа

— соль и перец по вкусу

— растительное масло для жарки

— укроп или петрушка для украшения

Способ приготовления:

  1. Подготовка ингредиентов:

— Картофель очистить и нарезать кубиками.

— Капусту мелко нашинковать.

— Лук и морковь очистить и порезать кубиками.

  1. Нагреть растительное масло в кастрюле и добавить лук с морковью. Пассеровать овощи на среднем огне до мягкости.
  2. Добавить к луку и моркови нашинкованную капусту. Тушить на среднем огне, пока капуста не станет мягкой.
  3. Добавить нарезанный картофель в кастрюлю с капустой. Залить все теплой водой, чтобы она покрыла ингредиенты. Приправить лавровыми листьями, солью и перцем по вкусу. Тушить суп на среднем огне до готовности картофеля.
  4. В миске смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком. Добавить немного соли и перца, перемешать.
  5. Подавать щи сметаной, посыпав сверху мелко нарезанным укропом или петрушкой.

3. Пельмени:

Любимая еда взрослых и детей. История их возникновения тянется еще со времен Руси. Мамы и бабушки варили их вместе с детьми, собирая всю семью за большим столом. Для теста понадобится мука, яйца, вода и соль. Начинка может быть разной — говяжья, свинина, курица или рыба. В рецепте же, по традиции, будем использовать свинину.

Ингредиенты:

— 500 г муки

— 500 г свинины

— 500 г говядины

— 100 г лука

— 2-3 зубчика чеснока

— 150 мл воды

— 1 яйцо

— 2 столовые ложки растительного масла

— соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовка начинки:

 — Мясо свинины и говядины пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

 — Лук и чеснок мелко нарежьте или также измельчите в блендере.

 — В большой миске смешайте мясо, лук и чеснок. Добавьте соль, перец, по вкусу.

  1. Подготовка теста:

 — В глубокой миске смешайте муку, яйцо, воду и растительное масло. Перемешайте до получения однородного теста.

 — Выложите тесто на стол и хорошо замешайте его руками, чтобы оно стало эластичным.

  1. Формовка пельменей:

 — Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую до толщины около 2-3 мм.

 — Вырежьте кружки диаметром около 7-8 см, используя стакан или форму для пельменей.

 — На каждый кружок положите немного начинки (около 1 чайной ложки).

 — Сложите края кружка вместе и придавите их, чтобы пельмени были хорошо закрыты.

  1. Приготовление пельменей:

 — Подготовьте большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения.

 — Положите пельмени в кипящую воду и варите их около 3-5 минут, пока они не всплывут на поверхность.

 — Выложите готовые пельмени на тарелку и повторите процесс с остальными пельменями.

Готовые пельмени можно подавать со сметаной, соевым соусом или маринованными огурцами.

 

4. Голубцы:

Это традиционное блюдо русской кухни, которое готовили и продолжают готовить в Приморье. Его можно сотворить из мельчайше нарезанной капусты, фарша, риса, томатного соуса, моркови, лука и сметаны. Капустные голубцы можно запечь в духовке для более аппетитного вкуса. Далее читайте более подробный рецепт:

Ингредиенты:

— 500 г капусты

— 200 г фарша (свинина, говядина или их смесь)

— 1 луковица

— 1 морковь

— 1 столовая ложка риса

— 2 столовые ложки томатной пасты

— 2 столовые ложки муки

— 400 мл бульона (говяжий или овощной)

— 2 столовые ложки растительного масла

— Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовим начинку для голубцов. Лук необходимо очистить и мелко нарезать. Морковь помыть, очистить и натереть на терке.
  2. В сковороде нагреть растительное масло и обжарить лук до золотистого цвета. Затем добавить натертую морковь и продолжать жарить всё вместе еще 2-3 минуты.
  3. В отдельной кастрюле проварить рис до полуготовности. Откинуть на сито и промыть холодной водой.
  4. В миску положить фарш, обжаренный лук с морковью и промытый рис. Посолить, поперчить и хорошо перемешать, чтобы получилась однородная начинка.
  5. Капусту отделить от кочана и выложить в кастрюлю с кипящей водой. Отваривать около 3-5 минут, чтобы капуста стала мягкой и податливой.
  6. Откинуть капусту на сито, промыть холодной водой и остудить.
  7. Следующий шаг — завернуть голубцы: в каждый лист капусты положить небольшое количество начинки и аккуратно завернуть в плотный рулетик.
  8. В глубокой сковороде нагреть растительное масло. Обжарить голубцы до золотистой корочки со всех сторон.
  9. В отдельной чашке развести томатную пасту в бульоне. Добавить муку и хорошо размешать, чтобы не было комочков.
  10. Голубцы выложить в медленно закипающую сковороду или глубокую кастрюлю. Залить голубцы томатным соусом так, чтобы они покрылись полностью.
  11. Тушить голубцы на медленном огне при закрытой крышке около 30-40 минут, пока все ингредиенты хорошо пропитаются ароматом и сочетанием вкусов.
  12. Готовые голубцы подавать горячими, полив соусом из сковороды. Можно украсить свежей зеленью или добавить кислую сметану для особого вкуса.

5. Наполеон

Ну и конечно же, куда без десерта. Это классическое советское пирожное, испещренное слоями нежного теста и крема. В идеале в его состав входит мука, масло, сахар, яйца, ванильный сахар, молоко, сгущенное молоко и маргарин, но можно обойтись и меньшим количеством ингредиентов. А вот подробный рецепт:

Ингредиенты:

— 500 г маргарина (или сливочного масла)

— 4 яйца

— 800 г муки

— 200 мл воды

— 1 ч. л. сахара

— 1 ч. л. уксуса (6%)

— 1 щепотка соли

Для крема:

— 400 г сгущенного молока

— 500 г сливок (33% жирности)

Дополнительно:

— Сахарная пудра для посыпки

Инструкции:

  1. Для начала приготовьте тесто. Растопите маргарин или сливочное масло и дайте ему остыть до комнатной температуры.
  2. В большой миске взбейте яйца венчиком или миксером до образования пышной пены.
  3. Добавьте взбитые яйца в остывший маргарин (или сливочное масло) и хорошо перемешайте.
  4. В другой миске смешайте муку и сахар, а затем добавьте их к яйцам с маслом. Вновь хорошо перемешайте.
  5. Добавьте воду, уксус и соль в тесто. Месите тесто руками или с помощью миксера, пока оно не станет однородным и эластичным. Уложите тесто в пластмассовый пакет и оставьте отдохнуть примерно 30 минут.
  6. Во время отдыха теста приготовьте крем. Взбейте сливки в пышную пену и постепенно добавьте сгущенное молоко. Продолжайте взбивать до образования однородного крема.
  7. Разделите отдохнувшее тесто на 8 равных частей. Каждую часть раскатайте на толщину около 2-3 мм.
  8. Вырежьте круги одинакового размера из раскатанных кусочков теста. Для каждого торта «Наполеон» потребуется примерно 8–10 кругов.
  9. Пеките каждый круг в предварительно разогретой до 180 градусов С (350 градусов Ф) духовке примерно 7–10 минут, или пока они не станут золотистыми.
  10. После охлаждения кругов начинайте собирать торт. На каждый слой круга нанесите крем, тщательно распределяя его по всей поверхности. Повторяйте слоистую структуру до конца, затем накройте верх торта слоем крема.
  11. Последний верхний слой можно украсить по желанию, например, просеянной сахарной пудрой или шоколадной крошкой.
  12. Поставьте готовый торт в холодильник на 3–4 часа, чтобы он пропитался и стал более сочным.
  13. Готовый торт «Наполеон» нарежьте на порции и подавайте.

Эти популярные советские рецепты стали настоящим наследием для приморских семей. Они наполняют жизнь теплом, вкусом и воспоминаниями о прекрасных моментах, проведенных в кругу семьи.

Не стесняйтесь экспериментировать с ними и добавлять собственные нюансы в приготовление этих блюд. Приятного аппетита!

#Общество#Приморский край#Новости#Спецпроекты#Россия#ТОП-5#Советская кухня#Борщ по-советски#Щи с капустой и сметаной#Пельмени#Голубцы#Наполеон
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