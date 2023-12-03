ТОП-5 популярных рецептов из СССР: эти блюда готовили приморские бабушки и мамы

Это простое и сытное блюдо было очень популярным на приморских кухнях. Готовят его из белокочанной капусты, моркови, лука, растительного масла, сметаны и специй. Важно добавить специи, чтобы придать борщу особую ароматность. Кроме того, морковь и лук должны быть тушены до золотистого цвета перед тем, как добавить к ним капусту. Это придаст блюду неповторимый вкус и аромат. Далее подробный рецепт.