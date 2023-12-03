ТОП-5 популярных рецептов из СССР: эти блюда готовили приморские бабушки и мамы

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Каждое из этих блюд имеет свою уникальную историю и простую пошаговую инструкцию приготовления. Давайте же окунемся в атмосферу советской кухни.
Самый популярный суп в советской кухне, который навсегда вошел в сердца и желудки многих людей. Возник он благодаря сборной советской команде поваров, которая ездила на различные соревнования в другие страны и позаимствовала рецепт борща.
Ингредиенты:
— 500 г говядины (можно использовать баранину или свинину)
— 2 средние свеклы
— 4 картофелины
— 1 морковь
— 1 большая луковица
— 1 перец болгарский
— 2-3 зубчика чеснока
— ½ кочана капусты
— 2 столовые ложки растительного масла
— 2-3 литра воды
— 1 лавровый лист
— 1-2 столовые ложки томатной пасты
— соль, перец, зелень (укроп, петрушка)
Способ приготовления:
Это простое и сытное блюдо было очень популярным на приморских кухнях. Готовят его из белокочанной капусты, моркови, лука, растительного масла, сметаны и специй. Важно добавить специи, чтобы придать борщу особую ароматность. Кроме того, морковь и лук должны быть тушены до золотистого цвета перед тем, как добавить к ним капусту. Это придаст блюду неповторимый вкус и аромат. Далее подробный рецепт.
Ингредиенты:
— 500 г картофеля
— 300 г свежей капусты
— 200 г лука
— 150 г моркови
— 150 г сметаны
— 2–3 зубчика чеснока
— 2–3 лавровых листа
— соль и перец по вкусу
— растительное масло для жарки
— укроп или петрушка для украшения
Способ приготовления:
— Картофель очистить и нарезать кубиками.
— Капусту мелко нашинковать.
— Лук и морковь очистить и порезать кубиками.
Любимая еда взрослых и детей. История их возникновения тянется еще со времен Руси. Мамы и бабушки варили их вместе с детьми, собирая всю семью за большим столом. Для теста понадобится мука, яйца, вода и соль. Начинка может быть разной — говяжья, свинина, курица или рыба. В рецепте же, по традиции, будем использовать свинину.
Ингредиенты:
— 500 г муки
— 500 г свинины
— 500 г говядины
— 100 г лука
— 2-3 зубчика чеснока
— 150 мл воды
— 1 яйцо
— 2 столовые ложки растительного масла
— соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
— Мясо свинины и говядины пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
— Лук и чеснок мелко нарежьте или также измельчите в блендере.
— В большой миске смешайте мясо, лук и чеснок. Добавьте соль, перец, по вкусу.
— В глубокой миске смешайте муку, яйцо, воду и растительное масло. Перемешайте до получения однородного теста.
— Выложите тесто на стол и хорошо замешайте его руками, чтобы оно стало эластичным.
— Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую до толщины около 2-3 мм.
— Вырежьте кружки диаметром около 7-8 см, используя стакан или форму для пельменей.
— На каждый кружок положите немного начинки (около 1 чайной ложки).
— Сложите края кружка вместе и придавите их, чтобы пельмени были хорошо закрыты.
— Подготовьте большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения.
— Положите пельмени в кипящую воду и варите их около 3-5 минут, пока они не всплывут на поверхность.
— Выложите готовые пельмени на тарелку и повторите процесс с остальными пельменями.
Готовые пельмени можно подавать со сметаной, соевым соусом или маринованными огурцами.
Это традиционное блюдо русской кухни, которое готовили и продолжают готовить в Приморье. Его можно сотворить из мельчайше нарезанной капусты, фарша, риса, томатного соуса, моркови, лука и сметаны. Капустные голубцы можно запечь в духовке для более аппетитного вкуса. Далее читайте более подробный рецепт:
Ингредиенты:
— 500 г капусты
— 200 г фарша (свинина, говядина или их смесь)
— 1 луковица
— 1 морковь
— 1 столовая ложка риса
— 2 столовые ложки томатной пасты
— 2 столовые ложки муки
— 400 мл бульона (говяжий или овощной)
— 2 столовые ложки растительного масла
— Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Ну и конечно же, куда без десерта. Это классическое советское пирожное, испещренное слоями нежного теста и крема. В идеале в его состав входит мука, масло, сахар, яйца, ванильный сахар, молоко, сгущенное молоко и маргарин, но можно обойтись и меньшим количеством ингредиентов. А вот подробный рецепт:
Ингредиенты:
— 500 г маргарина (или сливочного масла)
— 4 яйца
— 800 г муки
— 200 мл воды
— 1 ч. л. сахара
— 1 ч. л. уксуса (6%)
— 1 щепотка соли
Для крема:
— 400 г сгущенного молока
— 500 г сливок (33% жирности)
Дополнительно:
— Сахарная пудра для посыпки
Инструкции:
Эти популярные советские рецепты стали настоящим наследием для приморских семей. Они наполняют жизнь теплом, вкусом и воспоминаниями о прекрасных моментах, проведенных в кругу семьи.
Не стесняйтесь экспериментировать с ними и добавлять собственные нюансы в приготовление этих блюд. Приятного аппетита!