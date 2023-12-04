Низкое артериальное давление: причины и последствия

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Она объяснила, что люди с низким артериальным давлением часто испытывают желание есть соленые продукты. Однако она предупредила о возможных проблемах, вызванных употреблением таких продуктов, которые стимулируют выведение мочи из организма, пишет Pravda.Ru.
«При потере электролитов может происходить не только снижение давления, но и нарушение сердечного ритма», — поделилась медицинский эксперт.
Прежде всего, Рождественская отметила, что низкое давление может быть вызвано нарушениями сна, физическими или умственными перегрузками.
«Чаще всего это связано с вегетососудистой дистонией, то есть нарушением работы автономной нервной системы. Не само по себе низкое давление опасно, а его резкие перепады — то низкое, то высокое. Такая большая изменчивость может привести к сердечно-сосудистым осложнениям», — пояснила специалист.
Она предупредила, что не все люди могут адаптироваться к низкому давлению, и поэтому излишнее употребление гипотензивных средств может вызвать нарушение сердечного ритма и острый коронарный синдром.