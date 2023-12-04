Низкое артериальное давление: причины и последствия

«Чаще всего это связано с вегетососудистой дистонией, то есть нарушением работы автономной нервной системы. Не само по себе низкое давление опасно, а его резкие перепады — то низкое, то высокое. Такая большая изменчивость может привести к сердечно-сосудистым осложнениям», — пояснила специалист.