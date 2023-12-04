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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Низкое артериальное давление: причины и последствия

4 декабря 2023, 07:33
Эндокринолог Ольга Рождественская рассказала, что у людей с низким давлением есть опасность отрицательного влияния мочегонных продуктов на их здоровье.

Она объяснила, что люди с низким артериальным давлением часто испытывают желание есть соленые продукты. Однако она предупредила о возможных проблемах, вызванных употреблением таких продуктов, которые стимулируют выведение мочи из организма, пишет Pravda.Ru.

«При потере электролитов может происходить не только снижение давления, но и нарушение сердечного ритма», — поделилась медицинский эксперт.

Прежде всего, Рождественская отметила, что низкое давление может быть вызвано нарушениями сна, физическими или умственными перегрузками.

«Чаще всего это связано с вегетососудистой дистонией, то есть нарушением работы автономной нервной системы. Не само по себе низкое давление опасно, а его резкие перепады — то низкое, то высокое. Такая большая изменчивость может привести к сердечно-сосудистым осложнениям», — пояснила специалист.

Она предупредила, что не все люди могут адаптироваться к низкому давлению, и поэтому излишнее употребление гипотензивных средств может вызвать нарушение сердечного ритма и острый коронарный синдром.

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