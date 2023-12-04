В сервис «Яндекс Заправки» добавлены АЗС «ННК» в ДФО

Те автолюбители, которые пользуются «Яндекс. Плюс», получат бонусы — при оплате топлива на АЗС «ННК» через сервис им будут начисляться баллы. Интересно, что использовать баллы можно не только на оплату следующей заправки, но и на покупку еды, например, на поездку в такси, словом, во всех сервисах системы «Яндекс».