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В сервис «Яндекс Заправки» добавлены АЗС «ННК» в ДФО

В сервис «Яндекс Заправки» добавлены АЗС «ННК» в ДФО

4 декабря 2023, 07:28
Фото: Предоставлено ННК
Реклама. АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
Автозаправочные станции ННК (Независимая Нефтегазовая Компания), находящиеся на Дальнем Востоке, теперь включены в сервис «Яндекс Заправки».
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Топливо

Автолюбители Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и других крупных городов ДФО теперь могут использовать этот сервис для того, чтобы с комфортом и удобно заправить своего «железного коня».

Отметим, что оплатить услуги АЗ «ННК» можно в Яндекс Картах, Навигаторе и Заправках.

Работа с «Яндекс. Заправки» во многом сделает процесс оплаты топлива быстрее и удобнее. Кроме того, с помощью сервиса водители смогут быстро найти нужную АЗС в любом направлении по пути следования, выстроить оптимальный маршрут. Кроме того, можно будет сравнить цены разных АЗС, а главное — заправлять полный бак одним движением с моментальным возвратом средств при переплате.

Те автолюбители, которые пользуются «Яндекс. Плюс», получат бонусы — при оплате топлива на АЗС «ННК» через сервис им будут начисляться баллы. Интересно, что использовать баллы можно не только на оплату следующей заправки, но и на покупку еды, например, на поездку в такси, словом, во всех сервисах системы «Яндекс».

Сеть АЗС «Независимая Нефтегазовая Компания» — крупнейшая на Дальнем Востоке, которая обеспечивает от Байкала до Камчатки Дальневосточный регион высококачественными нефтепродуктами производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от завода до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе государственными службами.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Топливо
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