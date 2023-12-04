Все не так страшно: застройщик рассказал о причинах пожара у «башен-близнецов»

Posted Вчера, 04:32
Published Вчера, 04:32
Modified Вчера, 04:34
Updated Вчера, 04:34
Огромный столб черного дыма, поднявшийся над Владивостоком сегодня в обед, привлек внимание всех горожан. В сети все стали писать, что причиной всему стал пожар в элитном ЖК «Атлантикс Сити».
Корреспондент «Восток-Медиа» связался с представителем компании-застройщика, который объяснил, что на самом деле ничего страшного не произошло. Также он рассказал из-за чего, возможно, начался пожар, а также о том, что конкретно загорелось:
«Горела площадка перед башнями — крыша стилобатной части. Горел материал „Техноплекс“. Предположительно, причиной пожара стал взорвавшийся баллон. Произошедшее на ход строительства никак не повлияет. Естественно выясняются все подробности, а виновный будет наказан по всей строгости», — прокомментировали в компании.
На данный момент пламя сбито и локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, прокуратуры и других ведомств.
Также уже известна версия произошедшего со стороны МЧС.
«Сегодня в 13.10 поступило сообщение о пожаре на парковке в строящемся здании многоквартирного дома на Океанском проспекте во Владивостоке. Через несколько минут на месте происшествия появились пожарные. Когда они прибыли, на парковке горели стройматериалы, шел черный дым. Сейчас идет тушение пожара, который охватил площадь около 100 кв. м. Для этого задействовано 5 пожарных машин и 19 человек», — сообщили в ведомстве.