«Перезагрузка» системы образования Владивостока — новый импульс развития

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Главным драйвером этих изменений стал сам глава Владивостока Константин Шестаков, он не только привлек дополнительные ресурсы в развитие сферы образования, но и лично погрузился в проблематику отрасли, что сегодня позволяет эффективно «перезагрузить» систему образования в городе, дать новые возможности педагогам и молодежи города. Что удалось сделать в сфере образования дальневосточной столицы в 2023 году?
Более 70 миллионов рублей в этом году было направлено только на ремонты городских школ и детских садов, которые велись на 22 объектах. Это и реставрационные работы, и ремонты кровель, фасадов, и асфальтирование территорий, и решение вопросов обеспечения безопасности — в ряде детских садов и школ были установлены системы автоматизированной пожарной сигнализации. Эксперты отмечают, что в этом году вопросу подготовки учебных заведений к 1 сентября мэрия города уделяла особое внимание.
«Действительно системе образования во Владивостоке городские власти придают важное значение. Это направление деятельности у мэра Константина Шестакова в приоритете. И результаты видны уже сегодня. Мы видим отремонтированные учебные заведения, новые спортивные объекты, строительство, которое ведется в городе», — отметила «Восток-Медиа» депутат Думы Владивостока Василиса Ходнева.
Десятилетиями этот вопрос оставался без внимания городских властей — средства на ремонты пришкольных стадионов и спортивных площадок не выделялись, проблемы копились. В этом году, по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко городу было выделено финансирование на эту работу.
«Мы получали многочисленные обращения от жителей Владивостока о том, что не хватает пришкольных стадионов, а те, что есть, пришли в неприглядное состояние. Детям негде заниматься. Поэтому вместе с мэром обсудили этот вопрос, сколько стадионов мы сможем отремонтировать в этом году, и было принято решение о выделении 460 миллионов рублей на 30 пришкольных стадионов. 20 из них уже сделаны, 10 — на стадии сдачи. Была экономия денежных средств. Это позволило сделать еще четыре стадиона, которые сейчас находятся в работе. Таким образом, в осенний период будет сдано 34 стадиона во Владивостоке», — заявил Олег Кожемяко.
Совместно с главой региона Константин Шестаков запустил масштабную программу по обновлению спортивных площадок города. Стадионы и пришкольные площадки не ремонтировались с момента строительства, поэтому такая программа пришлась крайне своевременно не только для учеников, но и жителей города, которые также смогут там заниматься.
«Для моего округа в этом году это стало знаковым событием. В 19-й школе установили покрытие из газона, прорезиненные и асфальтовые дорожки. В 68-й школе вовсе не было стадиона. Мини-поле для футбола, баскетбола, тренажеры, новое покрытие, освещение — теперь радуют школьников и жителей микрорайона. Стадионы доступны не только школьникам, но и жителям округа, именно они обращались ко мне с вопросами восстановления стадионов. Радостно, что от этой работы, в этом году получился такой положительный эффект», — рассказала Василиса Ходнева.
В рамках программы «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае» в 47 дошкольных учреждениях произведен ремонт 151 теневого навеса, а также установлено 92 недостающих теневых навеса.
«Это уникальная возможность, ведь во многих детских садах нашего города, которые были построены около 50 лет назад, ремонт этих архитектурных форм никогда не проводился. Благодаря поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко на эти цели было направлено около 150 миллионов рублей. В перспективе такой проект мы планируем реализовать и в других учреждениях дополнительного образования муниципалитета», — рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков.
Впервые за десятилетия в городе строятся школы современного образца, способные обучать более тысячи детей одновременно. Так, на Патрокле строится школа на 1275 мест по нацпроекту «Образование». Новое образовательное пространство включит в себя кинотеатр, спортзалы, современную библиотеку, бассейн, танцевальный зал, учебные классы, помещения для групп продлённого дня и многое другое.
Глава города лично контролирует ход реализации данных объектов, так как понимает их стратегическое значение для города. При этом в последние годы в городе стали применять тактику комплексного развития территорий, когда застройщики при строительстве, закладывают в свои проекты ещё и социальные объекты.
«Еще одним важным решением этого года стало выделение средств на восстановление детского сада на Постышева, 6а. Это тоже объект, который мы не оставляем без внимания и занимаемся вопросом его восстановления с 2019 года. Совместно с жителями и администрацией в формате рабочей группы мы разработали проект по капительному ремонту детского сада. Благодаря участию жителей удалось оптимизировать многие вопросы. Жителей уже много лет волнует судьба территории заброшенного сада. Планируется, что работы по восстановлению на 130 мест начнутся в следующем году. Средства на капремонт предусмотрены федеральным бюджетом», — рассказала Василиса Ходнева.
Сегодня во Владивостоке быть учителем и учиться престижно и модно. В городе работает целый ряд проектов по популяризации сферы образования и впервые за современную историю города, учителя и ученики рассказывают о деталях процесса обучения. Подобный региональный бренд в очередной раз доказывает, что Владивосток — молодёжная столица Дальнего Востока и именно здесь уделяют колоссальное внимание воспитанию и обучению молодых горожан.
В 2023 году удалось привлечь 156 молодых специалистов, а 24 студента последних курсов бакалавриата и специалитета вузов для работы в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования города. Также впервые заключены договоры целевого обучения с абитуриентами — в ДВФУ и ВВГУ поступили учиться 34 человека.
«Этот год проходит под эгидой года педагога и наставника, и, на мой взгляд, управление образования активно работает над тем, чтобы повысить статус и престиж профессии педагога, показать, насколько она привлекательна. Делается это через меры поддержки, в том числе, и для молодых педагогов, через внутренние мотивационные мероприятия, через мультимедийные форматы, „Классный подкаст“, например, стал действительно популярным форматом, мне самой интересно посмотреть очередной выпуск, посвященный той или иной теме образования, или увидеть знакомых горожан. Наши лучшие педагоги через свой опыт делятся с другими своими практиками, участвуют в общероссийских конкурсах. Новой практикой стало привлечение педагогов из других регионов. Вопрос кадров сложный, Владивосток постоянно находится в поиске новых решений в этой части», — отметила Василиса Ходнева.
Подобные позитивные изменения в сфере образования были бы невозможны без эффективной команды, которую удалось собрать главе города. Константин Шестаков не только привлёк грамотных специалистов на уровень управления образования, но и стал буквально бороться за каждого учителя, что позволило шаг за шагом начать решать кадровый вопрос.
«Нестандартные решения, присущи команде главе и его команде, они достаточно открыты к конструктивным предложениям от общественности. И это важно. Видна направленность на создание комфортных условий в учебных заведениях, повышение уровня образования, качества питания, работу с профориентационными направлениями, детской безопасности, развитие спорта, культурного, патриотического направлений, в том числе, через грантовые проекты, которые позволяют школам самим развивать инициативное бюджетивание — самим определять, что им необходимо и реализовывать проекты за счет грантов», — отмечает Василиса Ходнева.