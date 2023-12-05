«Перезагрузка» системы образования Владивостока — новый импульс развития

Более 70 миллионов рублей в этом году было направлено только на ремонты городских школ и детских садов, которые велись на 22 объектах. Это и реставрационные работы, и ремонты кровель, фасадов, и асфальтирование территорий, и решение вопросов обеспечения безопасности — в ряде детских садов и школ были установлены системы автоматизированной пожарной сигнализации. Эксперты отмечают, что в этом году вопросу подготовки учебных заведений к 1 сентября мэрия города уделяла особое внимание.