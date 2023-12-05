Взаимосвязь Православия и отечественной культуры станет темой церковного форума

Posted Вчера, 09:50
Published Вчера, 09:50
Modified Вчера, 09:53
Updated Вчера, 09:53
Тема XXXII Международных Рождественских образовательных чтений — «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего», станет и темой Рождественских образовательных чтений Приморской митрополии.
Одними из важнейших задач регионального этапа являются обсуждение проблем современного общества в контексте духовно-нравственных ценностей и сохранения культурных традиций, а также развитие взаимодействия Церкви, государства и общества в сфере духовной культуры.
Основное мероприятие форума — пленарное заседание Рождественских образовательных чтений Приморской митрополии — состоится 6 декабря в 16 часов в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15).
Гостями заседания станут педагоги, представители органов власти и общественных организаций города Владивостока и Приморского края, священнослужители и широкая общественность.
С докладами, посвященными теме форума, выступят глава Приморской митрополии митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, заместитель председателя Правительства Приморского края — министр образования региона Эльвира Шамонова и другие участники Чтений.
По окончании официальной части вниманию зрителей будет представлен праздничный концерт.