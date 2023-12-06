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Posted 6 декабря, 09:45

Published 6 декабря, 09:45

Modified Вчера, 04:12

Updated Вчера, 04:12

Погранпереход в Приморье, пострадавший от тайфуна «Ханун», откроет дорогу в КНР

Дорога для экспортных грузов из Приморья в Китай откроется через четыре дня — видео

6 декабря 2023, 09:45
Фото: primorsky.ru

Погранпереход в Приморье, пострадавший от тайфуна «Ханун», откроет дорогу в КНР

Погранпереход «Полтавка» в Октябрьском округе Приморья начнет работать с 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Готовность объекта проинспектировали губернатор Олег Кожемяко и руководитель «Росгранстроя» Геннадий Безлобенко.

Как только тайфун «Ханун» ослабил свое воздействие на приморье, в Приморье началось восстановление пункта пропуска «Полтавка». За короткое время здесь реконструировали дорогу к погранпереходу и отремонтировали мост. Ремонтники проложили заново инженерные сети, подготовили серверные помещения, завезли весовое оборудование. Сейчас здесь идет монтаж, пусконаладка и тестирование кабельной системы, необходимой для работы таможенного органа. Параллельно устанавливается система радиационного контроля, завершается устройство ограждения территории.

Олег Кожемяко и Геннадий Безлобенко высоко оценили темпы восстановительных работ, которые при этом были проведены без использования бюджетных средств.

«За два месяца удалось восстановить всю инфраструктуру пункта пропуска, в том числе автомобильный мост. В настоящее время завершается доналадка, проверка оборудования, и 10 декабря уже пойдут машины с экспортным грузом в Китай. Мы благодарны всем, с чей помощью в короткий срок и с высоким качеством проделана такая большая работа», — заявил губернатор региона.

Глава «Росгранстроя» подтвердил готовность к запуску «Полтавки» в ближайшие дни, подчеркнув, что сейчас специалисты трудятся практически круглосуточно, чтобы запустить объект к установленному сроку.

Также Олег Кожемяко и Геннадий Безлобенко побывали и на пункте пропуска «Марково», где сейчас ведется реконструкция. Это один из трех погранпереходов, которые в ближайшие годы капитально обновятся. В «Марково» идут строительно-монтажные работы, заключен договор на подключение к электросетям.

По словам главы края, плановые сроки запуска погранпереходов после модернизации остаются неизменными: 2024 и 2025 годы.

«Везде работают подрядчики. Там, где есть отставания от графиков, они нагоняются. Все контролируется как краевыми властями, так и федеральными ведомствами», — подчеркнул Губернатор.

Сейчас в Приморском крае модернизируются погранпереходы «Пограничный», «Краскино» и «Марково». Глава региона во взаимодействии с федеральными структурами держит на личном контроле реконструкцию данных пунктов пропуска.

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