Дорога для экспортных грузов из Приморья в Китай откроется через четыре дня — видео

Как только тайфун «Ханун» ослабил свое воздействие на приморье, в Приморье началось восстановление пункта пропуска «Полтавка». За короткое время здесь реконструировали дорогу к погранпереходу и отремонтировали мост. Ремонтники проложили заново инженерные сети, подготовили серверные помещения, завезли весовое оборудование. Сейчас здесь идет монтаж, пусконаладка и тестирование кабельной системы, необходимой для работы таможенного органа. Параллельно устанавливается система радиационного контроля, завершается устройство ограждения территории.