Bloomberg: «украинский вопрос» порождает сомнения в надежности США

В ответ на это, представители Белого дома предупредили, что если инициатива по поддержке Украины не будет принята, Украина может остаться без необходимых средств к концу года. Они подчеркивают, что Украина нуждается в поддержке и что отказ от финансовой помощи может вызвать серьезные проблемы.