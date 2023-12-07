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Posted Вчера, 15:53

Published Вчера, 15:53

Modified Вчера, 15:57

Updated Вчера, 15:57

Bloomberg: «украинский вопрос» порождает сомнения в надежности США

7 декабря 2023, 15:53
Согласно сообщению Bloomberg, страны Европы и Азии, которые рассчитывают на поддержку США, могут начать сомневаться в надежности этой страны в качестве партнера из-за споров о финансировании Украины. Законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине и Израилю, был отклонен Сенатом США.

Это может вызвать шок у тех стран, которые полагаются на американскую поддержку, приводит слова издания RTVI.

Законопроект включал выделение средств на помощь Украине, конфликты на Ближнем Востоке, поддержку союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепление границы США с Мексикой. Однако он не получил достаточной поддержки среди сенаторов и был отвергнут. Против проголосовали все республиканцы.

По информации CNN, основной причиной споров между демократами и республиканцами стал вопрос иммиграционной политики и укрепления границы с Мексикой. Республиканцы считают, что помощь Украине должна быть сопряжена с более решительными мерами по обеспечению безопасности границы. Демократы, в свою очередь, выступают против ужесточения миграционной политики.

В ответ на это, представители Белого дома предупредили, что если инициатива по поддержке Украины не будет принята, Украина может остаться без необходимых средств к концу года. Они подчеркивают, что Украина нуждается в поддержке и что отказ от финансовой помощи может вызвать серьезные проблемы.

По словам экспертов, последствия прекращения финансирования Украины будут незначительными в ближайшее время, но это может затруднить контрнаступление в будущем. Европейские чиновники также призывают американских законодателей не прекращать финансирование Украины, указывая на важность поддержки этой страны.

Таким образом, ситуация с финансированием Украины вызывает серьезные опасения в отношении надежности США в качестве партнера. Несогласия между демократами и республиканцами по поводу иммиграционной политики и укрепления границы стали основной причиной споров. Украина нуждается в поддержке, и отказ от помощи может иметь серьезные последствия.

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