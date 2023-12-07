Ирина Мариш: мы говорим спасибо нашим внештатным правовым инспекторам

«Профсоюзы четко улавливают все недоработки в сфере соблюдения трудового законодательства, и мы тут же принимаем решения по их устранению. Иногда нам звонят работодатели: „А профсоюзы требуют от нас документы на проверку…“, и мы подтверждаем: „Да, имеют право“. Наша общая цель — обеспечить требования трудового законодательства и сделать условия труда на рабочих местах безопасными. Для этого нам надо активизировать и колдоговорную кампанию. Сегодня в образовательных организациях региона действуют 511 коллективных договоров, и важно добиться их увеличения», — отметила начальник отдела соцпартнерства и охраны труда Министерства труда и социальной политики Приморского края Наталья Олексенко.