Ирина Мариш: мы говорим спасибо нашим внештатным правовым инспекторам

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Внештатные правовые и технические инспекторы труда, уполномоченные по охране труда отраслевого профобъединения, представители надзорных органов, профильного министерства и работодателей говорили о существующих проблемах и способах их решения, делились опытом и строили планы дальнейшей работы в области защиты работников отрасли.
«Правовую инспекцию труда мы создали в 2021 году для контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, и она оказалась весьма эффективным инструментом для наведения порядка в отрасли. При этом профсоюзы не подменяют Гострудинспекцию или прокуратуру, но работают в помощь. Отдельно подчеркну, что все проекты правовой службы профсоюза направлены не только на профактив — на всех работников образования Приморья», — отметила председатель Приморской краевой организации работников Общероссийского Профсоюза образования Ирина Мариш.
По словам главного правового инспектора труда Приморской краевой организации Профсоюза Татьяны Кузнецовой, только в 2023 году ею вместе с внештатными правовыми инспекторами профобъединения проведено 37 проверок, в том числе по выполнению условий колдоговоров, соответствию ТК РФ локальных нормативных актов, содержанию трудовых договоров, соблюдению сроков выплаты зарплаты и т. д. Выявлено 57 нарушений, и приняты меры к их устранению.
Как рассказала старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Приморского края Яна Ситникова, в своей работе надзорное ведомство опирается, в том числе, и на данные от профсоюзов. С начала года выявлены и пресечены нарушения прав работников образования из 130 учреждений, более 60 протестов вынесено в отношении локальных актов. И территориальные прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование по всем фактам нарушений прав работников.
«Профсоюзы четко улавливают все недоработки в сфере соблюдения трудового законодательства, и мы тут же принимаем решения по их устранению. Иногда нам звонят работодатели: „А профсоюзы требуют от нас документы на проверку…“, и мы подтверждаем: „Да, имеют право“. Наша общая цель — обеспечить требования трудового законодательства и сделать условия труда на рабочих местах безопасными. Для этого нам надо активизировать и колдоговорную кампанию. Сегодня в образовательных организациях региона действуют 511 коллективных договоров, и важно добиться их увеличения», — отметила начальник отдела соцпартнерства и охраны труда Министерства труда и социальной политики Приморского края Наталья Олексенко.
Участники совещания активно делились опытом своей работы. Так, на территории Михайловского района, работают семь внештатных правовых инспекторов Профсоюза. И, поскольку на территории сформирован полноценный институт социального партнерства, и все стороны заинтересованы в обеспечении законности в области трудовых отношений, правовая защита строится не на том, чтобы уличить и наказать, а, чтобы обнаружить и помочь.
«Проверяем 3-4 образовательных учреждений в год, причем комплексно, включая охрану труда. Работаем и по отдельным обращениям членам профсоюза. И, как правило, нам удается предугадывать зарождающиеся проблемы и вовремя принимать меры. Совместная работа с соцпартнерами более результативна. Когда переходили на эффективный контракт, например, собрали Совет из директоров и замов образовательных организаций, педагогов, специалистов управдения образования, в итоге учли мнения всех сторон, тут же откорректировали все формулировки, и услышанными оказались все», — привела пример председатель Михайловской районной организации Профсоюза, внештатный правовой инспектор труда Инна Койнова.
Технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков поделился опытом работы в составе комиссий по расследованию тяжелых и смертельных случаев на предприятиях Приморья. И отметил, что участие в этой работе представителей профсоюзов, не связанных трудовыми отношениями с работодателями, обеспечивает объективный общественный контроль, исключает попытки ухода от ответственности виновных лиц, позволяет активизировать работу по предупреждению подобных ситуаций.
И, судя по тому, что законодательство в области охраны труда меняется довольно регулярно, и следующий год не станет исключением — в январе, марте и сентябре вступают в действие новые нормы в отношении системы учета несчастных случаев на производстве, организации предварительных и периодических медосмотров, методики спецоценки условий труда, — работы внештатной правовой комиссии и техническим инспекторам труда предстоит много.
«Спасибо за организацию такого нужного мероприятия. Участие в разговоре социальных партнеров такого высокого уровня позволяет осознать всю значимость нашей работы», — сказала внештатный правовой инспектор труда Дальнегорской городской организации профсоюза образования Инна Веселова.