Пяо Янфань: необходимо возобновлять сотрудничество профсоюзов Приморья и КНР

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«Встреча прошла в очень теплой обстановке. Госпожа Пяо Янфань впечатлила знанием русского языка, нашей культуры, специфики Приморского края и пониманием сути работы профсоюзов. Договорились о возобновлении сотрудничества, прерванного пандемией, как в формате культурного обмена, что очень своевременно в преддверии совместных годов культуры России и Китая в 2024-2025-м, так и в плане защиты трудовых интересов китайских граждан, работающих на территории Приморья», — рассказал Дмитрий Кравченко.
Генконсул отметила, что отношения между профсоюзами России и КНР являются важной составляющей сотрудничества двух стран, и всегда тесно развивались, как на федеральном уровне — с ФНПР, — так и на региональном. Для Приморья и приграничных территорий Китая, в силу географического положения и экономических связей, это крайне актуально.
«Необходимо возобновлять контакты — поднимать старые связи, устанавливать новые. Все больше китайских компаний осваивают дальневосточный и, в частности, приморский рынок, все больше граждан КНР приезжают в качестве работников, и надо укреплять взаимодействие между профсоюзами наших стран. К нам, в Генеральное консульство, приходят рабочие с жалобами на условия труда, травматизм и задержки зарплаты, мы обращаемся в органы краевой власти за помощью, и содействие краевого профобъединения необходимо. Кроме того, профсоюзам России и Китая есть чему учиться друг у друга. В Китае, например, стремительно развивается цифровая индустриализация нового типа, и важно, чтобы работники шли в ногу со временем, для этого профсоюзы участвуют в обеспечении программ переподготовки и повышения квалификации. С развитием Интернета появляются новые профессии, новые формы занятости, и трудовые интересы их представителей тоже надо защищать. Важно обмениваться опытом подобной работы», — отметила г-жа Пяо Янфань.