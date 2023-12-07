Пяо Янфань: необходимо возобновлять сотрудничество профсоюзов Приморья и КНР

«Необходимо возобновлять контакты — поднимать старые связи, устанавливать новые. Все больше китайских компаний осваивают дальневосточный и, в частности, приморский рынок, все больше граждан КНР приезжают в качестве работников, и надо укреплять взаимодействие между профсоюзами наших стран. К нам, в Генеральное консульство, приходят рабочие с жалобами на условия труда, травматизм и задержки зарплаты, мы обращаемся в органы краевой власти за помощью, и содействие краевого профобъединения необходимо. Кроме того, профсоюзам России и Китая есть чему учиться друг у друга. В Китае, например, стремительно развивается цифровая индустриализация нового типа, и важно, чтобы работники шли в ногу со временем, для этого профсоюзы участвуют в обеспечении программ переподготовки и повышения квалификации. С развитием Интернета появляются новые профессии, новые формы занятости, и трудовые интересы их представителей тоже надо защищать. Важно обмениваться опытом подобной работы», — отметила г-жа Пяо Янфань.