XXXII Рождественские образовательные чтения прошли во Владивостоке

Posted Вчера, 03:00
Published Вчера, 03:00
Modified Вчера, 03:02
Updated Вчера, 03:02
Участие в пленарном заседании приняли митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, заместитель Председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Е. Н. Бронникова, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края С. А. Кузьменко, заместитель главы администрации г. Владивостока Н. А. Селюк, заместитель министра образования Приморского края Н. В. Василянская.
Гостями мероприятия стали педагоги, представители органов власти и общественных организаций города Владивостока и Приморского края, священнослужители, православная общественность и студенты высших учебных заведений.
Со словами приветствия к участникам Рождественских образовательных чтений Приморской митрополии обратились заместитель Председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Е. Н. Бронникова, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края С. А. Кузьменко, заместитель главы администрации г. Владивостока Н. А. Селюк, заместитель министра образования Приморского края Н. В. Василянская.
В ходе пленарного заседания с докладом, посвященным теме форума — «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего», выступил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.
Тесную взаимосвязь православия и отечественной культуры глава митрополии представил в исторической перспективе, акцентировав внимание слушателей на основных идеологических вехах разных эпох: от язычества до секуляризма, от советской идеологии до идей современности.
На современном этапе общественного развития наиболее громко слышны отголоски советского прошлого, наложившего отпечаток на формирование мировоззрения не одного поколения.
«Революционные события 1917 года, ознаменовавшие конец целой эпохи в развитии российской государственности, положили начало не только формированию нового общественно-политического строя, но и насаждению чуждого русскому народу атеистического мировоззрения. Пришедшие к власти большевики взяли курс на полный разрыв с православной духовной традицией, которую они объявили „вредным пережитком прошлого“, мешавшим строить светлое будущее всеобщего благополучия.
Воздвигнутые беспрецедентные гонения на Церковь и верующих, кампания по изъятию церковных ценностей под предлогом борьбы с голодом, массовые репрессии и расстрелы духовенства — все эти действия новых властей были нацелены, по сути, на насильственную „перекодировку“ русской культуры. В условиях жёсткого государственного контроля сформировался особый советский тип культуры. Непонимание советскими лидерами духовно-нравственного потенциала, особенностей и логики многовекового развития русской культуры привели не просто к ещё одному надлому в истории, но к глубокому трагическому разрыву связи времён и поколений, к искажению и даже выхолащиванию важнейших идей из сознания людей», — сказал митрополит Владимир.
Например, всю русскую дореволюционную историю пронизывали христианские идеи ответственности каждого человека за судьбу страны и народа: преодоление национальных бедствий мыслилось прежде всего через личное покаяние, нравственное преображение и сплочение вокруг Церкви ради защиты православного Отечества. Однако в советском государстве в результате агрессивной антирелигиозной пропаганды сложился совершенно иной духовный настрой: советская модель культуры, бывшая тоталитарной по своей сути, формировала безапелляционное и не терпящее никаких возражений оптимистическое представление советского человека как о внутриобщественной ситуации, так и о неизбежной и полной победе коммунизма во всем мире.
«Гордость, переходящая в абсолютную уверенность в безошибочности советской системы, делала, с одной стороны, советского человека способным на героические поступки и подвиги, свидетельством чему стали грозные годы Великой Отечественной войны. С другой же стороны, терялось личное измерение нравственности как свободного выбора человека. Можно сказать, что советский человек был нравственно несамостоятелен: его поступки были, скорее, продиктованы следованием общественно одобряемой норме, а не глубокими внутренними убеждениями, что свойственно, в частности, человеку верующему, сознающему свою личную ответственность пред Богом.
Вместе с тем, справедливости ради нельзя не отметить один удивительный парадокс. Тоталитарная советская культура, не допускавшая разномыслий, стала отчасти довольно успешной попыткой преодолеть ценностный раскол, произошедший в результате Петровских преобразований, и смогла временно примирить в себе характерное для западных обществ стремление к научно-техническому прогрессу и свойственную русскому человеку тягу к социальной справедливости», — говорится в докладе.
Но проблема заключалась в том, что стремление к справедливому устроению общества проистекало из евангельских духовно-нравственных идеалов.
«Советские власти устранили религиозное содержание из этих представлений и оставили лишь идеи о равенстве, братстве и справедливости. По большому счету, „Моральный кодекс строителя коммунизма“, представлявший собой свод основных этических принципов советского человека, является „перепевкой“ христианских заповедей. Но было одно существенное отличие. Кодекс строителя коммунизма искажал цели и смысл нравственного возрастания человека. Ценности земные подменили ценности небесные. Тоска по Раю Небесному была преобразована в горделивое стремление построить рай земной в отдельной взятой стране.
Вместе с тем, советский опыт можно назвать уникальным и весьма ценным с исторической точки зрения. С одной стороны, произошло определенное „выравнивание“ культуры: за счет массового просвещения и повышения грамотности населения был смягчен разрыв между культурой элитарной и культурой народной. Ставка советских властей на развитие образования и науки, популяризация высокой художественной культуры и искусства, внимание к вопросам воспитания привели на самом деле к созданию сильной педагогической школы и формированию общественного идеала разносторонне развитой личности.
С другой стороны, вытеснение из общественной жизни веры, разрыв с духовной традицией Православия, выхолащивание из нравственной составляющей религиозного начала привели к тому, что в советский период отечественная культура была лишена своего исконного ценностного начала», — отметил архипастырь.
Показательно, что в критические моменты истории, какими, например, стали годы Великой Отечественной войны, за поиском подлинных духовных смыслов государственные власти обращались к наследию прошлого, к христианским образам и символам.
«Люди шли защищать Родину, вдохновляясь подвигами предков, примером святых благоверных князей Александра Невского, Димитрия Донского и других выдающихся мужей. Именно их имена прозвучали в обращении государственного лидера к гражданам СССР в связи с германской агрессией. Внезапно произошла „переоценка ценностей“ и „возврат к истокам“. Бывший интернационалист поднял на щит имена национальных героев. Однако эти попытки связать воедино национальную историю, в конечном счете, не удались, поскольку из нее была исключена главная связующая нить, главный нерв русской культуры — православная вера, хранительницей которой была, есть и остается Русская Церковь», — особо подчеркнул митрополит Владимир.
«Дом, построенный на песке, по слову Евангелия, не может устоять. Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое (Мф. 7, 27). Советский Союз — сей колосс на глиняных ногах — пошатнулся под влиянием социально-политических перемен и бесславно рухнул, став поучительным уроком для будущих поколений.
Страны Советов нет на карте уж давно, но остался среди нас с вами как наследие той эпохи «советский человек», для которого изучение безликой светской этики в школе предпочтительнее знания ценностно определяющей для русского народа православной культуры, для которого жизнь и служение Церкви воспринимаются всё с той же иррациональной ненавистью и неприятием, выражаемыми типично советскими словесными штампами в отношении веры, духовенства и христианских символов.
«Советский менталитет» приспособился к реалиям уже капиталистического общества потребления. Только вместо высоких идей строительства светлого коммунистического будущего и рая на земле современный человек озабочен устроением этого рая в масштабах собственной жизни. Ценностная парадигма у многих людей остаётся, к сожалению, той же, «советской». Если мы не сможем изменить её, нас ждёт печальное будущее», — говорит глава Приморской митрополии.
В завершении выступления митрополит Владимир предложил слушателям вместе поразмышлять над тем, что можно сделать сегодня для гармоничного развития общества и родной страны?
«Во-первых, необходимо противостоять попыткам подменить традиционную этнокультурную идентичность русского человека новыми смыслами: будь то героизация дохристианского прошлого славян, характерная для последователей неоязыческих движений, или же механистическое копирование зарубежных моделей. Подражание во всём лишает народ самобытности, делает его безликим потребителем чужого. Смысловым стержнем, духовно-нравственной основой для русской культуры являются христианские ценности и православная вера. Об этом никогда нельзя забывать, если мы хотим сохраниться как страна и народ.
Во-вторых, важно избежать конструирования секуляризованных культурных форм, в которых религиозное содержание общественной жизни объявляется чем-то второстепенным и неважным. Вспоминаю, как в разговоре с одним из известных деятелей культуры, воспитанным в советские годы, но вместе с тем довольно положительно относящимся к Православной Церкви, услышал поразительную и зацепившую меня тогда фразу: „А что вера? Я не против. Это ведь важная часть культуры“. Печально, но этот ценностный „перевёртыш“ живёт в головах очень многих людей, которые так воспитывают затем своих детей и внуков. Вера определяет культуру, а не наоборот. Когда придёт ясное осознание этой ключевой мысли, подтверждаемой самой историей, тогда наше общество встанет, наконец, на путь выздоровления и исцеления от тяжёлых ран, нанесённых отечественной культуре бездумными и безумными экспериментами в минувшие три столетия.
В заключение хотел бы сказать ещё одну важную вещь, касающуюся христианского понимания патриотизма. Любовь к Отечеству — это, конечно, одна из значимых форм исполнения евангельской заповеди о любви к ближним. Однако патриотизм для христианина — не набор лозунгов и громких слов. Не только вера, но и любовь без дел мертва есть (Иак. 2, 26). Мы призваны заботиться о родной стране и её благополучии, честно трудясь каждый на своём месте, добросовестно исполняя свои обязанности, совершая добрые дела, являя великодушие и любовь к ближним», — сказал глава Приморской митрополии в завершение доклада.
В ходе пленарного заседания с докладом выступила руководитель образовательной программы «Теология» Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета А. В. Здор.
После окончания официальной части пленарного заседания вниманию гостей был представлен праздничный концерт творческих коллективов Приморского края и города Владивостока.