XXXII Рождественские образовательные чтения прошли во Владивостоке

Страны Советов нет на карте уж давно, но остался среди нас с вами как наследие той эпохи «советский человек», для которого изучение безликой светской этики в школе предпочтительнее знания ценностно определяющей для русского народа православной культуры, для которого жизнь и служение Церкви воспринимаются всё с той же иррациональной ненавистью и неприятием, выражаемыми типично советскими словесными штампами в отношении веры, духовенства и христианских символов.