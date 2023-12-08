Совместные климатические проекты стран БРИКС+ сократят выброс парниковых газов

Posted Вчера, 05:03
Published Вчера, 05:03
Modified Вчера, 05:33
Updated Вчера, 05:33
Совместные природные климатические проекты стран БРИКС+, предотвращающие выбросы от природных ландшафтов или улучшающие поглощение ими углекислого газа, могут оказать существенное влияние на цели устойчивого развития по сокращению парниковых газов, считает председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрея Мельниченко.
В настоящее время совокупная величина эмиссии парниковых газов с поверхности нашей планеты составляет ежегодно примерно 860 гигатонн в СО2 эквиваленте, заявил Мельниченко на климатическом Саммите ООН — СОР-28.
«Но лишь 6% этого объема — то есть 56 гигатонн — относятся к антропогенным эмиссиям, остальной объем приходится на природные источники», — отметил он.
По его словам, это эмиссии природных ландшафтов — от почв, вечной мерзлоты, продуктов гниения растений, природных пожаров, болот, Мирового океана. Поэтому даже сравнительно недорогие проекты по улучшению управления лесами, восстановлению степей и саванн, борьба с пожарами, озеленение тундры могут существенно снизить выбросы СО-2.
«Для природных климатических проектов нужен рынок, который стал бы мощным стимулом для их реализации. На мой взгляд, это можно сделать в рамках БРИКС+, сформировав условия для взаимного признания результатов климатических проектов странами при трансграничных операциях. Причем проекты могут реализовываться как в промышленности и энергетике, так и в природных экосистемах. Ведь страны БРИКС+ не только формируют 40% от мировых эмиссий парниковых газов, но и имеют самый большой потенциал природных экосистем: более 30% мировой территории, около 40% мировых запасов лесов», — подчеркнул Мельниченко.
Он отметил, что в рамках саммита Россия представила экспериментальный проект «Плейстоценовый парк», основная задача которого замедлить процесс таяния вечной мерзлоты в Арктике за счет восстановления экосистемы эпохи позднего плейстоцена.