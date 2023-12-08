Совместные климатические проекты стран БРИКС+ сократят выброс парниковых газов

«Для природных климатических проектов нужен рынок, который стал бы мощным стимулом для их реализации. На мой взгляд, это можно сделать в рамках БРИКС+, сформировав условия для взаимного признания результатов климатических проектов странами при трансграничных операциях. Причем проекты могут реализовываться как в промышленности и энергетике, так и в природных экосистемах. Ведь страны БРИКС+ не только формируют 40% от мировых эмиссий парниковых газов, но и имеют самый большой потенциал природных экосистем: более 30% мировой территории, около 40% мировых запасов лесов», — подчеркнул Мельниченко.